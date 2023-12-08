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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Владелица горевшего под Екатеринбургом приюта находится в реанимации

Хозяйку сгоревшего приюта под Екатеринбургом увезли в реанимацию

8 декабря 2023, 10:09
Фото: Midjourney

Владелица горевшего под Екатеринбургом приюта находится в реанимации

Хозяйку приюта для животных в Шувакише под Екатеринбургом отвезли в больницу. Ее супруг от госпитализации отказался.

Пострадавшая — Наталья Злобина, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ей оказывают помощь.

Данные о нескольких пострадавших после ЧП Минздраве назвали фейком.

Напомним, что в результате пожара заживо сгорели 42 животных. Это кошки и собаки, они находились внутри здания. Те питомцы, которые находились в вольерах снаружи выжили. Известно, что горело 150 квадратных метров дома.

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#Происшествия#Больница#Пожар#Животные#Реанимация#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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