Хозяйку сгоревшего приюта под Екатеринбургом увезли в реанимацию

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Пострадавшая — Наталья Злобина, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ей оказывают помощь.
Данные о нескольких пострадавших после ЧП Минздраве назвали фейком.
Напомним, что в результате пожара заживо сгорели 42 животных. Это кошки и собаки, они находились внутри здания. Те питомцы, которые находились в вольерах снаружи выжили. Известно, что горело 150 квадратных метров дома.