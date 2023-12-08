Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой

8 декабря на спортивном комплексе стартуют международные соревнования, в которых принимают участие летающие лыжники из разных городов России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. Как раз на эти выходные пришлись аномальные морозы, температура в некоторых частях Нижнего Тагила и пригорода достигала -50 градусов Цельсия.