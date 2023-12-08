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В Нижнем Тагиле отменены тренировки на международных соревнованиях

Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой

8 декабря 2023, 06:13
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле отменены тренировки на международных соревнованиях

7 декабря в Нижнем Тагиле из-за аномальных морозов были отменены тренировочные прыжки на трамплинах горы Долгая.

8 декабря на спортивном комплексе стартуют международные соревнования, в которых принимают участие летающие лыжники из разных городов России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. Как раз на эти выходные пришлись аномальные морозы, температура в некоторых частях Нижнего Тагила и пригорода достигала -50 градусов Цельсия.

Из-за погоды отменены тренировочные прыжки. Самый важный сейчас вопрос, конечно, связан с погодными условиями. Температура очень низкая, но на завтра обещают небольшое повышение. Программа первого дня — 8 декабря — была несколько скорректирована, — сообщают в пресс-службе соревнований.

Как рассказал редакции TagilCity.ru тренер по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Едомин, холода в основном влияют на работу подъемников — канатка запускается только при -24 градусов. Если температура не опустится ниже -30 градусов Цельсия, то прыжки скорее всего проведут.

Призовой фонд 1 миллион рублей, хотелось бы его разыграть. Сегодня примут решение. Один пробный прыжок и один зачетный. В такую погоду спортсмены поднимаются пешком в теплой одежде, наверху переодеваются, волонтеры спускают сумку вниз. Вышел на прыжок, быстренько прыгнул, сумку забрал, ушел в тепло, — рассказал корреспонденту Дмитрий Едомин.

8 декабря соревнования на Кубке «Металлинвест» в Нижнем Тагиле предварительно пройдут по такому расписанию:

  • 14:05 — 14:35 — Соревнования, пробная серия прыжков, HS 85-109 (женщины)
  • 14:50 — 15:20 — Соревнования, зачетная серия прыжков, HS 85-109 (женщины)
  • 15:30 — 16:20 — Соревнования, пробная серия прыжков, HS 85-109 (мужчины)
  • 16:30 — 17:20 — Соревнования, зачетная серия прыжков, HS 85-109 (мужчины)
  • 17:30 — Церемонии награждения.
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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Аномальная температура#Юлия Степанова
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