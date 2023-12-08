Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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8 декабря на спортивном комплексе стартуют международные соревнования, в которых принимают участие летающие лыжники из разных городов России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. Как раз на эти выходные пришлись аномальные морозы, температура в некоторых частях Нижнего Тагила и пригорода достигала -50 градусов Цельсия.
Из-за погоды отменены тренировочные прыжки. Самый важный сейчас вопрос, конечно, связан с погодными условиями. Температура очень низкая, но на завтра обещают небольшое повышение. Программа первого дня — 8 декабря — была несколько скорректирована, — сообщают в пресс-службе соревнований.
Как рассказал редакции TagilCity.ru тренер по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Едомин, холода в основном влияют на работу подъемников — канатка запускается только при -24 градусов. Если температура не опустится ниже -30 градусов Цельсия, то прыжки скорее всего проведут.
Призовой фонд 1 миллион рублей, хотелось бы его разыграть. Сегодня примут решение. Один пробный прыжок и один зачетный. В такую погоду спортсмены поднимаются пешком в теплой одежде, наверху переодеваются, волонтеры спускают сумку вниз. Вышел на прыжок, быстренько прыгнул, сумку забрал, ушел в тепло, — рассказал корреспонденту Дмитрий Едомин.
8 декабря соревнования на Кубке «Металлинвест» в Нижнем Тагиле предварительно пройдут по такому расписанию: