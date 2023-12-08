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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Стали известны страны, из которых на Урал привозят мандарины перед новым годом

Какие мандарины продают в Нижнем Тагиле и как выбрать самые вкусные

8 декабря 2023, 14:27
Фото: tagilcity.ru

Стали известны страны, из которых на Урал привозят мандарины перед новым годом

Наступил сезон мандаринов. Редакция TagilCity.ru прогулялась по магазинам Нижнего Тагила и помониторила цены на один из любимых тагильчанами фруктов.

Сколько стоят и откуда приезжают мандарины в магазины Нижнего Тагила?

В гипермаркете «Лента» представлены мандарины из Марокко и Аргентины. Так, на полках можно встретить сорт Муркотт (из Аргентины) по 279 рублей за килограмм. Этот довольно сладкий сорт отличается толстой кожурой, из-за чего с чисткой могут возникнуть проблемы.

Клементины из Марокко в «Ленте» стоят 269 рублей, в «Монетке» такие же — на 20 рублей дешевле. Эта торговая сеть привозит тагильчанам фрукты из Перу, Марокко и России. Мандарины без подписи тут стоят 169 рублей. Те самые «с листом» (из Перу) продаются по 229 рублей за кило. Фрукт под названием «отборный» можно приобрести по 279 рублей. Мандарины мини — по 159 рублей за килограмм в «Монетке».

В одной из «Пятерочек» можно купить мандарины по 155 рублей за килограмм, а также фасованные мандарины из Пакистана по 179 рублей за килограмм. Как сказали продавцы, ранее был сорт зеленых мандарин, но его быстро раскупают.

Цены на мандарины в Нижнем ТагилеЦены на мандарины в Нижнем Тагиле
Цены на мандарины в Нижнем ТагилеЦены на мандарины в Нижнем Тагиле
Цены на мандарины в Нижнем ТагилеЦены на мандарины в Нижнем Тагиле
Цены на мандарины в Нижнем ТагилеЦены на мандарины в Нижнем Тагиле
Цены на мандарины в Нижнем ТагилеЦены на мандарины в Нижнем Тагиле
Цены на мандарины в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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Как выбрать вкусные мандарины?

Есть такие сорта мандаринов, которые в большинстве случаев имеют отличные вкусовые качества. Если речь идет о насыщенной сладости вместе с кислинкой, то покупатели предпочитают брать мандарины с листом. Есть их, как и очищать от кожуры, максимально комфортно — нет косточек, мягкая пленка.

На ощупь мандарины должны быть мягкими. Должно появляться такое ощущение, что кожура отходит от самих долек и беспроблемно чистится. Не стоит путать легко чистящиеся мандарины с гнилыми — эти при надавливании деформируются.

В твердых мандаринах определенного сорта обычно можно насчитать десятки косточек, несмотря на приятный сладковатый вкус.

В целом мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, хотя бывают и зеленые сорта, которых отличает яркая кислинка и твердость. Каждый любитель мандарин наверняка уже нашел тот сорт, который нравится именно ему.

По размеру, говорят специалисты, чем фрукт меньше, тем он слаще. Поэкспериментируйте и оцените свои вкусовые ощущения. Но мандаринки не должны быть легкими, это значит, что в них мало сока, который делает фрукт сочным и вкусным.

Ну и, конечно, оцените целостность кожуры. Продукт не должен иметь вмятины и трещины.

Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандариныКак выбрать мандарины
Как выбрать мандарины
Фото: tagilcity.ru
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