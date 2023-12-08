Какие мандарины продают в Нижнем Тагиле и как выбрать самые вкусные

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В гипермаркете «Лента» представлены мандарины из Марокко и Аргентины. Так, на полках можно встретить сорт Муркотт (из Аргентины) по 279 рублей за килограмм. Этот довольно сладкий сорт отличается толстой кожурой, из-за чего с чисткой могут возникнуть проблемы.
Клементины из Марокко в «Ленте» стоят 269 рублей, в «Монетке» такие же — на 20 рублей дешевле. Эта торговая сеть привозит тагильчанам фрукты из Перу, Марокко и России. Мандарины без подписи тут стоят 169 рублей. Те самые «с листом» (из Перу) продаются по 229 рублей за кило. Фрукт под названием «отборный» можно приобрести по 279 рублей. Мандарины мини — по 159 рублей за килограмм в «Монетке».
В одной из «Пятерочек» можно купить мандарины по 155 рублей за килограмм, а также фасованные мандарины из Пакистана по 179 рублей за килограмм. Как сказали продавцы, ранее был сорт зеленых мандарин, но его быстро раскупают.
Есть такие сорта мандаринов, которые в большинстве случаев имеют отличные вкусовые качества. Если речь идет о насыщенной сладости вместе с кислинкой, то покупатели предпочитают брать мандарины с листом. Есть их, как и очищать от кожуры, максимально комфортно — нет косточек, мягкая пленка.
На ощупь мандарины должны быть мягкими. Должно появляться такое ощущение, что кожура отходит от самих долек и беспроблемно чистится. Не стоит путать легко чистящиеся мандарины с гнилыми — эти при надавливании деформируются.
В твердых мандаринах определенного сорта обычно можно насчитать десятки косточек, несмотря на приятный сладковатый вкус.
В целом мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, хотя бывают и зеленые сорта, которых отличает яркая кислинка и твердость. Каждый любитель мандарин наверняка уже нашел тот сорт, который нравится именно ему.
По размеру, говорят специалисты, чем фрукт меньше, тем он слаще. Поэкспериментируйте и оцените свои вкусовые ощущения. Но мандаринки не должны быть легкими, это значит, что в них мало сока, который делает фрукт сочным и вкусным.
Ну и, конечно, оцените целостность кожуры. Продукт не должен иметь вмятины и трещины.