Какие мандарины продают в Нижнем Тагиле и как выбрать самые вкусные

Клементины из Марокко в «Ленте» стоят 269 рублей, в «Монетке» такие же — на 20 рублей дешевле. Эта торговая сеть привозит тагильчанам фрукты из Перу, Марокко и России. Мандарины без подписи тут стоят 169 рублей. Те самые «с листом» (из Перу) продаются по 229 рублей за кило. Фрукт под названием «отборный» можно приобрести по 279 рублей. Мандарины мини — по 159 рублей за килограмм в «Монетке».