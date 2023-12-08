Какие развлечения выбирают жители Урала во время морозов

С наступлением холодов предпочтения жителей Урала при выборе фильмов и сериалов изменились, а домашние киносеансы набирают все большую популярность. Так, время просмотра видеоконтента свердловчанами осенью и в начале зимы суммарно выросло на 15% по сравнению с летом. Использование мобильных устройств, для знакомства с киноновинками, сократилось, а время просмотра с телевизоров и десктопных устройств — компьютеров и ноутбуков — увеличилось сразу на 21%, отмечают аналитики KION от МТС.