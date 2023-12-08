Какие развлечения выбирают жители Урала во время морозов

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
С наступлением холодов предпочтения жителей Урала при выборе фильмов и сериалов изменились, а домашние киносеансы набирают все большую популярность. Так, время просмотра видеоконтента свердловчанами осенью и в начале зимы суммарно выросло на 15% по сравнению с летом. Использование мобильных устройств, для знакомства с киноновинками, сократилось, а время просмотра с телевизоров и десктопных устройств — компьютеров и ноутбуков — увеличилось сразу на 21%, отмечают аналитики KION от МТС.
Уральцы стали больше времени проводить перед домашним экраном. В лидеры просмотров вырвались многосезонные сериалы. Самыми популярными сериалами у жителей Свердловской области в период с 1 сентября по 30 ноября 2023 года стали:
Почти такой же топ кинопросмотров и у жителей Пермского края. Они предпочитают разыгрываемые на экране драмы, а самым желанным актером в титрах сериалов у пермяков и свердловчан является Павел Прилучный. Он же возглавляет и общероссийский рейтинг сериальных актеров.
По информации специалистов, пользователям KION в Челябинской области больше по душе комедии. Например, отечественный фильм «Родители строго режима». А турецкий актер Керем Бюрсин, чаще других притягивает зрителей к сериалам, снятым в этой стране, в том числе к «Постучись в мою дверь».
Канадец Киану Ривз — самый востребованный киноактер в Тюменской области. А любимым киножанром у тюменцев этой осенью стал боевик. «Джон Уик» (3 и 4 часть голливудской экшн-саги), веселый экшн Гая Ричи «Операция Фортуна» и российский триллер «Коса», — выбились в лидеры по просмотрам среди жителей этого региона.