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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Домашние кинотеатры стали любимым развлечением жителей Урала в морозы

Какие развлечения выбирают жители Урала во время морозов

8 декабря 2023, 06:54
Фото: Midjourney

Домашние кинотеатры стали любимым развлечением жителей Урала в морозы

Спасение от морозов уральцы нашли в домашних киносеансах. Аналитики сервиса KION выяснили предпочтения жителей Урала при просмотре фильмов дома. Свердловчане и пермяки выбирают кинодрамы и Павла Прилучного, челябинцам по душе комедии и Керем Бюрсин, а тюменцам по нраву боевики с Киану Ривзом.

С наступлением холодов предпочтения жителей Урала при выборе фильмов и сериалов изменились, а домашние киносеансы набирают все большую популярность. Так, время просмотра видеоконтента свердловчанами осенью и в начале зимы суммарно выросло на 15% по сравнению с летом. Использование мобильных устройств, для знакомства с киноновинками, сократилось, а время просмотра с телевизоров и десктопных устройств — компьютеров и ноутбуков — увеличилось сразу на 21%, отмечают аналитики KION от МТС.

Уральцы стали больше времени проводить перед домашним экраном. В лидеры просмотров вырвались многосезонные сериалы. Самыми популярными сериалами у жителей Свердловской области в период с 1 сентября по 30 ноября 2023 года стали:

  • Драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову 2» (18+, Россия),
  • Оригинальный проект KION про врачей «Тест на беременность» (Россия),
  • Оригинальный проект KION «Почка 2» (Россия),
  • Драма о настоящей любви «Черная любовь» (Турция),
  • Остросюжетная история любви и дружбы «Желтый глаз тигра» (Россия).

Почти такой же топ кинопросмотров и у жителей Пермского края. Они предпочитают разыгрываемые на экране драмы, а самым желанным актером в титрах сериалов у пермяков и свердловчан является Павел Прилучный. Он же возглавляет и общероссийский рейтинг сериальных актеров.

Фото: Midjourney

По информации специалистов, пользователям KION в Челябинской области больше по душе комедии. Например, отечественный фильм «Родители строго режима». А турецкий актер Керем Бюрсин, чаще других притягивает зрителей к сериалам, снятым в этой стране, в том числе к «Постучись в мою дверь».

Канадец Киану Ривз — самый востребованный киноактер в Тюменской области. А любимым киножанром у тюменцев этой осенью стал боевик. «Джон Уик» (3 и 4 часть голливудской экшн-саги), веселый экшн Гая Ричи «Операция Фортуна» и российский триллер «Коса», — выбились в лидеры по просмотрам среди жителей этого региона.

#Общество#Аналитика#Свердловская область#Кино#Фильм#Кинотеатр#МТС#Актеры#Урал#Анастасия Имамахметова
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