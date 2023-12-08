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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Главный энергетик УВЗ рассказал о режиме подачи горячей воды в Тагиле в морозы

Кипяток и жара! В Нижнем Тагиле в морозы увеличена температура горячей воды

8 декабря 2023, 16:30
Фото: 1MI

Главный энергетик УВЗ рассказал о режиме подачи горячей воды в Тагиле в морозы

Главный энергетик Уралвагонзавода рассказал TagilCity.ru о том, как ТЭЦ завода работает в морозы. Жители Нижнего Тагила отметили, что температура горячей воды и отопления в морозы достаточно высокая.
У нас вода горячая просто кипяток идет! В морозы всегда добавляли температуру, но сейчас особенно горячо. И отопление шпарит, дома жара, даже проветриваем в такой мороз, — рассказывает житель Пихтовки.

В Алтайском микрорайоне тоже заметили повышение температуры воды и батарей.

Больше 8 лет живу тут, наверное, впервые так сильно греют батареи. В прошлом году вообще еле теплые были, а сейчас очень горячие, — рассказывает пенсионерка с улицы Бобкова.

Увеличение температуры подаваемой воды отметили и жители Тагилстроя:

Да у нас тоже менее холодно стало, и дома прям тепло, мы без обогревателей сидим.
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В морозы в Нижнем Тагиле действительно корректируется температура поставляемой в дома и учреждения воды.

Работоспособность всех систем ТЭЦ Уралвагонзавода поддерживается постоянно, это годами налаженная практика. К наступлению холодов на предприятии готовятся заранее. Существует определенный график подачи горячей воды, который привязан к температурным показателям воздуха. Мы всегда пристально, совместно с НТ МУП «Горэнерго-НТ», следим за ним и поддерживаем температуру теплоносителя на должном уровне. Увеличение температуры воды началось несколько дней назад, как только столбик термометра начал опускаться до низких температур. На сегодняшний день теплоноситель в Дзержинский район уходит с температурой 98 градусов, а в магистралях на территории Уралвагонзавода — 84 градуса, — отмечает главный энергетик Уралвагонзавода Владимир Ваганов.

Аномальные морозы в Нижнем Тагиле начались в первую неделю декабря и продлятся еще несколько дней. Из-за них часть школ переходит на дистант, а жители города и пригорода фиксируют на термометрах до -50 градусов.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Горячая вода#ЖКХ#Отопление#Уралвагонзавод#Морозы#Екатеринбург
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