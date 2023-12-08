Корпорация МСП запустила сервис бесплатной юридической помощи «Правовой гид»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как сообщает ria.ru, гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что МСП часто не могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов, хотя юридические вопросы возникают постоянно.
«Видя большой запрос, было принято решение запустить „Правовой гид“. Это сервис на цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен всем пользователям бесплатно, в режиме 24/7», — отметил он.
Сервис поможет предпринимателям получить ответы на правовые вопросы, касающиеся открытия бизнеса, оформления документов, соблюдения законодательства и других. По словам Исаевича, в числе вопросов, которые поступают специалистам сервиса: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие.
«Правовой гид» тестировался с середины ноября. Его первые пользователи получали ответы на интересующие их вопросы и сообщали об ошибках в работе сервиса.
«За время тестовой эксплуатации в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. И мы увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь», — сказал он.
Исаевич отметил, что «Правовой гид» создан для получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует «Сервис 360».
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для МСП. Создание и развитие сервиса предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».