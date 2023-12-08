Корпорация МСП запустила сервис бесплатной юридической помощи «Правовой гид»

Сервис поможет предпринимателям получить ответы на правовые вопросы, касающиеся открытия бизнеса, оформления документов, соблюдения законодательства и других. По словам Исаевича, в числе вопросов, которые поступают специалистам сервиса: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие.