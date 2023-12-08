«Лучше ездить за 100 рублей»: жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на автобусы

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Однако жители все равно недовольны. С 1 декабря на маршруте №43 работает новый перевозчик. Теперь вместо микроавтобусов курсируют ПАЗы. Они вмещают больше пассажиров. Но теперь жители жалуются, что в город уехать стало сложнее.
Пр словам одного из жителей, расписание не соблюдается. Теперь длительность проезда составляет около 2 часов, хотя ранее она составляла 45 минут.
Да, мы ездили за 100 рублей вместо нынешних 33 рублей. Но лучше ездить за 100, но знать, что автобус точно приедет, — говорит один из жителей.
Согласно контракту, маршрут должен обслуживаться с 6 утра и до 22:45. При этом жители заявляют, что даже в час-пик уехать не могут. Число автомобилей на линии не более 2-3 штук.
Обслуживанием маршрута занимается «Урал Трейд». Он же работает и на маршрутах в Академическом. Там транспорта достаточно, но местные жители жалуются на тесноту.
Я когда два дня назад собралась на работу из Северки в 18:00, то водитель закричал, что его смена закончилась, но я не вышла и кипиш подняла в автобусе, и позвонила диспетчеру. Так он [водитель] ядом брызгал и повез потом, — рассказала одна из пассажирок.
В самой компании проблему объяснили тем, что водителей не хватает. Такая проблема наблюдается в Екатеринбурге уже давно. В транспортном комитете города заявили, что набор ведется постоянно.