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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Жители поселка в Екатеринбурге заявили о плохой работе единственного маршрута

«Лучше ездить за 100 рублей»: жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на автобусы

8 декабря 2023, 04:56
Фото: Midjourney

Жители поселка в Екатеринбурге заявили о плохой работе единственного маршрута

Жители поселка Северка в Екатеринбурге остались недовольны удешевленим проезда в автобусах в три раза. Тариф снизился со 100 до 33 рублей. На линию при этом вышли более вместительные автобусы.

Однако жители все равно недовольны. С 1 декабря на маршруте №43 работает новый перевозчик. Теперь вместо микроавтобусов курсируют ПАЗы. Они вмещают больше пассажиров. Но теперь жители жалуются, что в город уехать стало сложнее.

Пр словам одного из жителей, расписание не соблюдается. Теперь длительность проезда составляет около 2 часов, хотя ранее она составляла 45 минут.

Да, мы ездили за 100 рублей вместо нынешних 33 рублей. Но лучше ездить за 100, но знать, что автобус точно приедет, — говорит один из жителей.

Согласно контракту, маршрут должен обслуживаться с 6 утра и до 22:45. При этом жители заявляют, что даже в час-пик уехать не могут. Число автомобилей на линии не более 2-3 штук.

Обслуживанием маршрута занимается «Урал Трейд». Он же работает и на маршрутах в Академическом. Там транспорта достаточно, но местные жители жалуются на тесноту.

Я когда два дня назад собралась на работу из Северки в 18:00, то водитель закричал, что его смена закончилась, но я не вышла и кипиш подняла в автобусе, и позвонила диспетчеру. Так он [водитель] ядом брызгал и повез потом, — рассказала одна из пассажирок.

В самой компании проблему объяснили тем, что водителей не хватает. Такая проблема наблюдается в Екатеринбурге уже давно. В транспортном комитете города заявили, что набор ведется постоянно.

#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Маршрут#Люди#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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