Магнитная буря ожидается в первый день високосного 2024 года

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Магнитная буря начнется 31 декабря 2023 года. Также она ожидается 1 января 2024 года. Такими данным владеют в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В декабре 2023 года также ожидаются слабые магнитные бури в дни: 18, 19 и 22 декабря.
С високосным годом, как правило, связано множество поверий, а сам год считается опасным — якобы в такие периоды происходит больше всего различных трудностей и бед, пишут журналисты «Новых известий».
К примеру, в високосный год не разрешается колядовать, продавать и покупать имущество. Не рекомендуют астрологи и менять работу или сферу деятельности, создавать серьезные перемены в жизни. Рекомендуется и не рассказывать другим людям о своих планах.
Однако, если человек не суверен, для него високосный год ничем не отличается от невисокосного. Для суеверных же есть ряд примет.
При этом определенного набора рекомендаций о том, что можно делать в такой год, а что нельзя — не существует. Однако поверья касаются даже беременных. К примеру, некоторые будущие мамы не стригутся в високосный год и не покупают ничего для будущего ребенка — это считается плохой приметой.
В последний раз сильная магнитная буря накрыла Свердловскую область 1 декабря.