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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Магнитная буря ожидается в первый день високосного 2024 года

Магнитная буря ожидается в первый день високосного 2024 года

8 декабря 2023, 09:08
Фото: Midjourney
Первого января, в понедельник, в России ожидается магнитная буря класса G1. С таких метеоусловий начнется 2024-й високосный год.

Магнитная буря начнется 31 декабря 2023 года. Также она ожидается 1 января 2024 года. Такими данным владеют в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В декабре 2023 года также ожидаются слабые магнитные бури в дни: 18, 19 и 22 декабря.

С високосным годом, как правило, связано множество поверий, а сам год считается опасным — якобы в такие периоды происходит больше всего различных трудностей и бед, пишут журналисты «Новых известий».

К примеру, в високосный год не разрешается колядовать, продавать и покупать имущество. Не рекомендуют астрологи и менять работу или сферу деятельности, создавать серьезные перемены в жизни. Рекомендуется и не рассказывать другим людям о своих планах.

Однако, если человек не суверен, для него високосный год ничем не отличается от невисокосного. Для суеверных же есть ряд примет.

При этом определенного набора рекомендаций о том, что можно делать в такой год, а что нельзя — не существует. Однако поверья касаются даже беременных. К примеру, некоторые будущие мамы не стригутся в високосный год и не покупают ничего для будущего ребенка — это считается плохой приметой.

В последний раз сильная магнитная буря накрыла Свердловскую область 1 декабря.

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