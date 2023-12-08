Магнитная буря ожидается в первый день високосного 2024 года

При этом определенного набора рекомендаций о том, что можно делать в такой год, а что нельзя — не существует. Однако поверья касаются даже беременных. К примеру, некоторые будущие мамы не стригутся в високосный год и не покупают ничего для будущего ребенка — это считается плохой приметой.