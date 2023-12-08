Медики Свердловской области подготовились к росту уровня заболеваемости ОРВИ

В Детской городской больнице Нижнего Тагила также отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. На этой неделе на каждый педиатрический участок в среднем приходится от 7 до 11 обращений для вызова врача на дом. Единым колл-центром ДГБ 27 ноября было зафиксировано 635 обращений, а 4 декабря — уже 701 вызов. Однако ситуация в любой момент может измениться, и в связи с морозами число заболевших детей значительно увеличится. Педиатры и руководители детских медицинских учреждений призывают родителей быть внимательными к здоровью своих детей.