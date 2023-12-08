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Свердловская область готова к росту заболеваемости ОРВИ

Медики Свердловской области подготовились к росту уровня заболеваемости ОРВИ

8 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI

Свердловская область готова к росту заболеваемости ОРВИ

Свердловские медики подготовились к сезонному подъему уровня заболеваемости ОРВИ. Сформирован запас необходимых медикаментов, а для тех, кто нуждается в стационарном лечении, подготовлено достаточное количество койко-мест, оснащенных необходимым оборудованием.

За минувшую неделю среди жителей региона выявили более 40 тысяч случаев ОРВИ, а также случаи гриппа и новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологи отмечают, что в целом ситуация подобна прошлогодней и готовятся к эпидемическому пику, который, согласно прогнозам, наступит уже после новогодних праздников. По официальным данным, показатели заболеваемости ОРВИ ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 10,6%, но выше среднего многолетнего уровня на 7,9%.

Возможно, кому-то покажется, что буквально все вокруг болеют. На самом деле мы сейчас наблюдаем вполне характерную для начала декабря ситуацию и готовимся к эпидемическому подъему. Ожидается, что он заявит о себе в конце месяца и достигнет пика после новогодних праздников, — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.
Фото: Midjourney

По данным мониторинга за циркуляцией вирусов ОРЗ, у заболевших отмечаются грипп, риновирусы и новая коронавирусная инфекция. Среди вирусов гриппа преобладает тип A(H3N2). Почти 59% заболевших — дети и подростки до 17 лет. На карантин в Свердловской области закрыты три школы, три детских дошкольных учреждения, а также 137 классов и 119 групп в детских садах. Как отмечают руководители отдельных медицинских учреждений, такие меры позволяют эффективно сдерживать распространение заболеваемости среди юных свердловчан.

Фото: Midjourney

Медицинские работники обращают внимание жителей Свердловской области на необходимость соблюдения мер неспецифической профилактики. Не следует находиться в местах общего пользования, особенно в переполненном транспорте, без масок. Для сохранения и укрепления иммунитета большим преимуществом будет соблюдение мер личной гигиены, проветривание помещений, полноценный сон и здоровое питание, а также прогулки на свежем воздухе даже при низких температурах. При первых же признаках недомогания необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. Только врач сможет подобрать правильный алгоритм для полного выздоровления.

В Детской городской больнице Нижнего Тагила также отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. На этой неделе на каждый педиатрический участок в среднем приходится от 7 до 11 обращений для вызова врача на дом. Единым колл-центром ДГБ 27 ноября было зафиксировано 635 обращений, а 4 декабря — уже 701 вызов. Однако ситуация в любой момент может измениться, и в связи с морозами число заболевших детей значительно увеличится. Педиатры и руководители детских медицинских учреждений призывают родителей быть внимательными к здоровью своих детей.

В связи с сильным похолоданием нужно пристально следить, чтобы дети были одеты по погоде, особенно подростки, которые, как показывает опыт, даже сейчас могут уйти на учебу в осенней одежде или без головного убора. Если у ребенка появились симптомы заболевания, нельзя посещать организованные детские коллективы, — нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом, — пояснил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Ученые отмечают, что во время роста заболеваемости рекомендуется проходить вакцинацию от гриппа. На сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России. В 2023 году в ней заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении числа заболеваемых гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах, а также о выявлении нового штамма коронавируса «эрис».

Глава Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Лечение#Заболеваемость#ОРВИ#Профилактика#Дмитрий Клейменов#Детская городская больница#Медикаменты#Орз#Стационар#Короновирус#ДГБ#Анастасия Имамахметова
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