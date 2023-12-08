Медики Свердловской области подготовились к росту уровня заболеваемости ОРВИ

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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За минувшую неделю среди жителей региона выявили более 40 тысяч случаев ОРВИ, а также случаи гриппа и новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологи отмечают, что в целом ситуация подобна прошлогодней и готовятся к эпидемическому пику, который, согласно прогнозам, наступит уже после новогодних праздников. По официальным данным, показатели заболеваемости ОРВИ ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 10,6%, но выше среднего многолетнего уровня на 7,9%.
Возможно, кому-то покажется, что буквально все вокруг болеют. На самом деле мы сейчас наблюдаем вполне характерную для начала декабря ситуацию и готовимся к эпидемическому подъему. Ожидается, что он заявит о себе в конце месяца и достигнет пика после новогодних праздников, — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.
По данным мониторинга за циркуляцией вирусов ОРЗ, у заболевших отмечаются грипп, риновирусы и новая коронавирусная инфекция. Среди вирусов гриппа преобладает тип A(H3N2). Почти 59% заболевших — дети и подростки до 17 лет. На карантин в Свердловской области закрыты три школы, три детских дошкольных учреждения, а также 137 классов и 119 групп в детских садах. Как отмечают руководители отдельных медицинских учреждений, такие меры позволяют эффективно сдерживать распространение заболеваемости среди юных свердловчан.
Медицинские работники обращают внимание жителей Свердловской области на необходимость соблюдения мер неспецифической профилактики. Не следует находиться в местах общего пользования, особенно в переполненном транспорте, без масок. Для сохранения и укрепления иммунитета большим преимуществом будет соблюдение мер личной гигиены, проветривание помещений, полноценный сон и здоровое питание, а также прогулки на свежем воздухе даже при низких температурах. При первых же признаках недомогания необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. Только врач сможет подобрать правильный алгоритм для полного выздоровления.
В Детской городской больнице Нижнего Тагила также отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. На этой неделе на каждый педиатрический участок в среднем приходится от 7 до 11 обращений для вызова врача на дом. Единым колл-центром ДГБ 27 ноября было зафиксировано 635 обращений, а 4 декабря — уже 701 вызов. Однако ситуация в любой момент может измениться, и в связи с морозами число заболевших детей значительно увеличится. Педиатры и руководители детских медицинских учреждений призывают родителей быть внимательными к здоровью своих детей.
В связи с сильным похолоданием нужно пристально следить, чтобы дети были одеты по погоде, особенно подростки, которые, как показывает опыт, даже сейчас могут уйти на учебу в осенней одежде или без головного убора. Если у ребенка появились симптомы заболевания, нельзя посещать организованные детские коллективы, — нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом, — пояснил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Ученые отмечают, что во время роста заболеваемости рекомендуется проходить вакцинацию от гриппа. На сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России. В 2023 году в ней заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении числа заболеваемых гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах, а также о выявлении нового штамма коронавируса «эрис».