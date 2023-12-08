Морозы не отступят в выходные в Нижнем Тагиле

В выходные в Нижнем Тагиле будет морозно. Так, в субботу, 9 декабря, утром будет -33 градуса, в обед -27 градусов, а вечером -30 градусов. Осадков не ожидается, а ветер достигнет трех метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.