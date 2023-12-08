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Морозы не отступят в выходные в Нижнем Тагиле

Морозы не отступят в выходные в Нижнем Тагиле

8 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в выходные, 9–10 декабря, ожидаются морозы. Столбики термометров опустятся до -33 градусов. При этом осадков не ожидается.

В выходные в Нижнем Тагиле будет морозно. Так, в субботу, 9 декабря, утром будет -33 градуса, в обед -27 градусов, а вечером -30 градусов. Осадков не ожидается, а ветер достигнет трех метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 10 декабря, утром будет -29 градусов, днем -25, а вечером вновь похолодает до -33 градусов. Снега не будет, а ветер достигнет трех метров в секунду.

Ранее сообщалось, что утром 8 декабря тагильчане зафиксировали на термометрах -39 градусов мороза. Такая погода стояла утром. Жители жаловались, что на улице сложно дышать, а воздух словно колючий.

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