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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Предупреждение из-за аномальных морозов продлено в Свердловской области

Морозы в Свердловской области не отступят еще неделю

8 декабря 2023, 16:20
Фото: Midjourney

Предупреждение из-за аномальных морозов продлено в Свердловской области

Согласно предупреждению ФГБУ «Уральское УГМС», в период с 9 по 13 декабря в регионе сохранится холодная погода. Местами температура опустится до 40 градусов.

Сообщается, что могут обостриться простудные заболевания, и может быть нарушена работа теплоснабжения и затруднено движение транспорта.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, рекомендуется ограничить проведение всех видов работ на улице; а также необходимо ограничить образовательных учреждений. Кроме того, отмечено, что стоит обеспечить пункты обогрева на трассах и готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что до 12 декабря продлен дистант для школьников в Нижнем Тагиле из-за холодов.

Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
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#Общество#Свердловская область#Погода#Холод#Морозы#Прохладная погода#Камилла Булгакова
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