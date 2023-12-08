Морозы в Свердловской области не отступят еще неделю

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Сообщается, что могут обостриться простудные заболевания, и может быть нарушена работа теплоснабжения и затруднено движение транспорта.
Чтобы избежать аварийных ситуаций, рекомендуется ограничить проведение всех видов работ на улице; а также необходимо ограничить образовательных учреждений. Кроме того, отмечено, что стоит обеспечить пункты обогрева на трассах и готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что до 12 декабря продлен дистант для школьников в Нижнем Тагиле из-за холодов.