Морозы в Свердловской области не отступят еще неделю

Чтобы избежать аварийных ситуаций, рекомендуется ограничить проведение всех видов работ на улице; а также необходимо ограничить образовательных учреждений. Кроме того, отмечено, что стоит обеспечить пункты обогрева на трассах и готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям.