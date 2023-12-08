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Мошенники чуть не лишили сбережений пенсионерку в Нижнем Тагиле

Мошенники пытались убедить пенсионерку в Нижнем Тагиле о «подкупленных полицейских»

8 декабря 2023, 05:31
Фото: 1MI

Мошенники чуть не лишили сбережений пенсионерку в Нижнем Тагиле

Сотрудники ППС помогли пенсионерке в Нижнем Тагиле сберечь свои накопления. Они прервали ее беседу со злоумышленниками, забрав телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Женщина закрылась в своей комнате о долго с кем-то беседовала. ее 69-летний супруг решил, что она общается с мошенниками и обратился в полицию. Сотрудники ППС отправились к семейной паре домой.

Женщина приоткрыла им двери в комнату, но отказалась выходить. Она продолжала разговаривать с лжеследователями и сотрудниками банка. Они уговаривали ее перевести средства на безопасные счета.

Когда пенсионерка сказала, что к ней пришли полицейские, то злоумышленники назвали их подкупленными. Сотрудникам полиции пришлось забрать телефон у женщины и тем самым прекратить разговор. Только когда женщина оправилась от стресса, то поняла, что ей звонили мошенники.

Напомним, ранее врач-стоматолог из Нижнего Тагила потеряла 400 тысяч рублей. Злоумышленники представились специалистами Минздрава и обвинили начальника медика в помощи террористам.

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