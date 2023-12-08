Мошенники пытались убедить пенсионерку в Нижнем Тагиле о «подкупленных полицейских»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Женщина закрылась в своей комнате о долго с кем-то беседовала. ее 69-летний супруг решил, что она общается с мошенниками и обратился в полицию. Сотрудники ППС отправились к семейной паре домой.
Женщина приоткрыла им двери в комнату, но отказалась выходить. Она продолжала разговаривать с лжеследователями и сотрудниками банка. Они уговаривали ее перевести средства на безопасные счета.
Когда пенсионерка сказала, что к ней пришли полицейские, то злоумышленники назвали их подкупленными. Сотрудникам полиции пришлось забрать телефон у женщины и тем самым прекратить разговор. Только когда женщина оправилась от стресса, то поняла, что ей звонили мошенники.
Напомним, ранее врач-стоматолог из Нижнего Тагила потеряла 400 тысяч рублей. Злоумышленники представились специалистами Минздрава и обвинили начальника медика в помощи террористам.