Мошенники пытались убедить пенсионерку в Нижнем Тагиле о «подкупленных полицейских»

Когда пенсионерка сказала, что к ней пришли полицейские, то злоумышленники назвали их подкупленными. Сотрудникам полиции пришлось забрать телефон у женщины и тем самым прекратить разговор. Только когда женщина оправилась от стресса, то поняла, что ей звонили мошенники.