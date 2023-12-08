На премии «Архитектура неба» оценили вклад ГТЛК и ООО «БАС» в развитие отрасли БАС

Кроме ГТЛК и ООО «БАС», победителями премии в пяти номинациях стали еще 42 компании из сферы БАС. В их числе «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс», «Газпром», «Ростелеком» и другие. За три года лауреатами премии «Технологический прорыв», вошедшей в число мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, стали руководители 170 производственных, научных и образовательных организаций России.