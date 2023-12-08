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На премии «Архитектура неба» оценили вклад ГТЛК и ООО «БАС» в развитие отрасли БАС

На премии «Архитектура неба» оценили вклад ГТЛК и ООО «БАС» в развитие отрасли БАС

8 декабря 2023, 09:32
Фото: Артём Ганжа
ГТЛК и ООО «БАС» стали победителями премии «Архитектура неба» в номинации «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы». Награды вручили за вклад в развитие отрасли российских беспилотников.
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛКАлексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Фото: Артём Ганжа

Управляющий директор по работе с цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Алексей Куканов получил награду за формирование рынка отрасли БАС и регионального заказа. По его словам, созданная совместно с НТИ и ВЭБ РФ методика позволила установить потенциальную емкость рынка БАС еще до его формирования, пишет newizv.ru.

«Наша работа была высоко оценена и взята за основу расчета параметров рынка, заложенных в нацпроекте», — сказал представитель ГТЛК.

Он отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко отмечен премией за профессиональную экспертизу решений. Он сказал, что компания не так давно начала работать и нужно решить еще много задач.

ООО «БАС» — это оператор беспилотной авиации, который располагает флотом лучших моделей дронов и считается инициатором развития инфраструктуры и доработки нормативной базы отрасли. Во время награждения особо подчеркивалось, что «БАС» выполняет функцию технологического полигона для отбора инновационных решений и разработок для успешного внедрения БАС в пилотируемое пространство.

Премия «Архитектура неба» проводится впервые. Она организована АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», Университетом НТИ 2035 и Фондом поддержки проектов НТИ в формате специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв» среди лидеров сферы беспилотных авиасистем.

«Сегодня мы награждаем представителей отрасли БАС, ожидая в следующем году еще больше новых достижений и прорывных проектов», — отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Кроме ГТЛК и ООО «БАС», победителями премии в пяти номинациях стали еще 42 компании из сферы БАС. В их числе «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс», «Газпром», «Ростелеком» и другие. За три года лауреатами премии «Технологический прорыв», вошедшей в число мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, стали руководители 170 производственных, научных и образовательных организаций России.

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