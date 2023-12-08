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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

На директора музея в Нижнем Тагиле составлен протокол за раскопки без разрешения

Найдены нарушения в охране объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле

8 декабря 2023, 14:17
Фото: 1MI

На директора музея в Нижнем Тагиле составлен протокол за раскопки без разрешения

Прокуратура Ленинского района в Нижнем Тагиле выяснила, что на Старом Демидовском заводе осуществлялись работы, нарушающие закон.

В результате возбуждены административные дела в отношении главы музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и заместителя компании, выполнявшей работы.

Напомним, что осенью жители Нижнего Тагила заявили о проведении работ в зоне завода. Впоследствии прокуратура начала проверку. Оказалось, что никаких согласований земляных работ получено не было, сообщает прокуратура.

В результате были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). В ближайшее время они будут рассмотрены судом.

По словам самих работников музея, проводимые работы были призваны улучшить территорию, а не были археологическими работами. Однако правоохранительные сотрудники полагают, что все работы совершены с нарушением законодательства. Пока никакие работы не ведутся.

Ранее сообщалось, что туринский целлюлозно-бумажный завод потребовали признать банкротом.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Завод#Криминал#Раскопки#Завод-музей#Музей-завод#Инцидент#Камилла Булгакова
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