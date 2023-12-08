Найдены нарушения в охране объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В результате возбуждены административные дела в отношении главы музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и заместителя компании, выполнявшей работы.
Напомним, что осенью жители Нижнего Тагила заявили о проведении работ в зоне завода. Впоследствии прокуратура начала проверку. Оказалось, что никаких согласований земляных работ получено не было, сообщает прокуратура.
В результате были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). В ближайшее время они будут рассмотрены судом.
По словам самих работников музея, проводимые работы были призваны улучшить территорию, а не были археологическими работами. Однако правоохранительные сотрудники полагают, что все работы совершены с нарушением законодательства. Пока никакие работы не ведутся.
Ранее сообщалось, что туринский целлюлозно-бумажный завод потребовали признать банкротом.