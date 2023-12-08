«Обещали три миллиона»: свердловчанин добивается выплаты за ранение на СВО

В госпитале ему поставили диагноз «минно-взрывная травма». Осколки ранили его в ногу и поясницу, также у него диагностировали три сложных перелома. Во время лечения у него закончился контракт. Тогда он стал надеяться получить документы о помиловании, пройти реабилитацию, получить выплату за ранение. Но все пошло не так.