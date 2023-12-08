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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Житель Свердловской области добивается выплаты за тяжелое ранение на СВО

«Обещали три миллиона»: свердловчанин добивается выплаты за ранение на СВО

8 декабря 2023, 08:15
Фото: 1MI

Житель Свердловской области добивается выплаты за тяжелое ранение на СВО

Житель Свердловской области Евгений Самохин был ранен на СВО. Теперь он пытается добиться выплаты за ранение.

Сейчас мужчина живет в Екатеринбурге, восстанавливается после ранения, пишет Е1. Ранее он рассчитывал получить три миллиона рублей, как ему обещали.

Генерал обещал зарплату 204 тысячи без подоходного налога, в случае ранения страховку 300 тысяч и 3 миллиона рублей, — вспоминает Евгений.

Оперирует Евгений 98-м Указом Президента, в котором прописаны суммы выплат.

Также военный рассказал, что ранение он получил во время первого же боя. Он почувствовал, что ему «что-то прилетело» в бедро. Тогда он спрятался в старой воронке с тремя сослуживцами. Когда другой солдат оттаскивал Евгения в безопасное место, раненый получил еще одну травму — прилетела мина или осколок, которые разбили ему коленную чашечку.

В госпитале ему поставили диагноз «минно-взрывная травма». Осколки ранили его в ногу и поясницу, также у него диагностировали три сложных перелома. Во время лечения у него закончился контракт. Тогда он стал надеяться получить документы о помиловании, пройти реабилитацию, получить выплату за ранение. Но все пошло не так.

Тогда Евгений остался один в чужом городе со сломанными ногами. Также он не знал, как в чужом городе проходить лечение без СНИЛСа, медицинского полиса и ветеранского статуса. Он поехал в Екатеринюург при помощи волонтеров.

Его отправили на долечивание и сделали ему полис ОМС. Затем ему сделали две операции. После лечения Евгения планируют отправить в родной в Волчанск.

Ранее сообщалось, что сын советника губернатора Свердловской области Руслан Билалов лишился глаза в результате ранения на СВО.

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