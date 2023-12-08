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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Нижнем Тагиле родителям рекомендовали не возить детей в морозы

Отменить школьные поездки из-за аномальных морозов призвали в Нижнем Тагиле

8 декабря 2023, 12:34
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле родителям рекомендовали не возить детей в морозы

Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле могут отменить школьные поездки. Сейчас в Свердловской области продолжаются аномальные холода.

Столбики термометров регулярно опускаются ниже 30 градусов, оэтому в ГИБДД рекомендовали ограничить организованные перевозки групп детей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Также автолюбителям посоветовали отказаться от поездок на дальние расстояния вместе с детьми. В случае ЧП можно звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в одном из ТРЦ в Екатеринбурге резко взлетели цены на парковку из-за холодов. Раньше час парковки стоил 50 рублей, а теперь — 10 тысяч рублей.

Морозы не отступят в выходные в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#ГИБДД#Погода#Окружающая среда#Мороз#Морозы#Автобусы#ТРЦ#Автолюбители#Дарья Сорокина
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