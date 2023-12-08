Отменить школьные поездки из-за аномальных морозов призвали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Столбики термометров регулярно опускаются ниже 30 градусов, оэтому в ГИБДД рекомендовали ограничить организованные перевозки групп детей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Также автолюбителям посоветовали отказаться от поездок на дальние расстояния вместе с детьми. В случае ЧП можно звонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в одном из ТРЦ в Екатеринбурге резко взлетели цены на парковку из-за холодов. Раньше час парковки стоил 50 рублей, а теперь — 10 тысяч рублей.