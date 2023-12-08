Под Сысертью мужчина закупился продуктами и исчез

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Родные не могут созвониться с ним с 30 ноября. По словам родственников, Деним уехал на работу, зашел в магазин, набрал продуктов, а далее след его простыл. Его телефон не доступен. Об этом сообщают волонтеры отряда «Прорыв».
На мужчине была надета вся черная одежда — куртка, шапка, а также синие джинсы и серые кроссовки. Его рост 170 см, телосложение плотное, глаза голубые. Есть и особые приметы — татуировки, одна — надпись на руке, вторая — дракон на ноге.
Всех, кто видел Дениса, просят позвонить по телефонам +7 (343) 746-83-81 или 8 900 044-02-20. Анонимность гарантируется.
Ранее сообщалось, что пропавшего студента из Екатеринбурга нашли. Было известно, что он дошел до общежития, но после выхода из здания исчез. В результате молодого человека нашли в другом городе, он не пострадал.