tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Под Сысертью больше недели ищут мужчину с продуктами

Под Сысертью мужчина закупился продуктами и исчез

8 декабря 2023, 07:10
Фото: Midjourney

Под Сысертью больше недели ищут мужчину с продуктами

Под Сысертью пропал 40-летний Денис Ежов. Больше недели назад он закупил продукты и исчез.

Родные не могут созвониться с ним с 30 ноября. По словам родственников, Деним уехал на работу, зашел в магазин, набрал продуктов, а далее след его простыл. Его телефон не доступен. Об этом сообщают волонтеры отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

На мужчине была надета вся черная одежда — куртка, шапка, а также синие джинсы и серые кроссовки. Его рост 170 см, телосложение плотное, глаза голубые. Есть и особые приметы — татуировки, одна — надпись на руке, вторая — дракон на ноге.

Всех, кто видел Дениса, просят позвонить по телефонам +7 (343) 746-83-81 или 8 900 044-02-20. Анонимность гарантируется.

Ранее сообщалось, что пропавшего студента из Екатеринбурга нашли. Было известно, что он дошел до общежития, но после выхода из здания исчез. В результате молодого человека нашли в другом городе, он не пострадал.

Ищут несколько дней. Два школьника пропали в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшая 2 ноября на Урале мать двоих детей жаловалась на своего парняПоиски пропавшей мамы в хиджабе с детьми прекращены в Екатеринбурге
#Происшествия#Продукты#Мужчина#Волонтеры#Пропал#Сысерть#Поиски#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24