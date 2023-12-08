Подозреваемый в жестоком убийстве житель Алапаевска взыскал из казны РФ 600 тысяч

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Началось все с того, что в 1993 году в Алапаевске убили местного жителя. Убийство было особо жестоким. Главным подозреваемым стал Владимир. На него завели несколько уголовных дел, сообщает Свердловский облсуд.
Его взяли под стражу, а через полгода, когда расследование практически закончилось, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Однако дожидаться конца расследования Владимир не стал. Он сбежал на Алтай, там совершил преступление и был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения.
В 1997 году его перевезли в Екатеринбург. Еще через год его прошлое уголовное дело было отправлено на дорасследование. Однако следователь прекратил уголовное преследование по эпизоду убийства в связи с недоказанностью его причастности. Так Владимир получил право на реабилитацию.
Через 24 года Владимир обратился в суд с иском. Он потребовал взыскать деньги с Министерства финансов РФ за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Он требовал три миллиона рублей.
Мужчина настаивал, что он провел в тюрьме пять лет, за это время распался его брак, испортилось здоровье, а финансовое состояние значительно ухудшилось. В результате с казны РФ было взыскано 30 тысяч рублей. Мужчина обжаловал это решение.
В результате размер компенсации был увеличен до 600 тысяч рублей.