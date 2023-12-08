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Published Сегодня, 07:39

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Суд взыскал с казны РФ 600 тысяч за незаконный срок жителя Алапаевска

Подозреваемый в жестоком убийстве житель Алапаевска взыскал из казны РФ 600 тысяч

8 декабря 2023, 07:39
Фото: Midjourney

Суд взыскал с казны РФ 600 тысяч за незаконный срок жителя Алапаевска

В России суд взыскал с государства 600 тысяч рублей за незаконное привлечение жителя Алапаевска к уголовной ответственности.

Началось все с того, что в 1993 году в Алапаевске убили местного жителя. Убийство было особо жестоким. Главным подозреваемым стал Владимир. На него завели несколько уголовных дел, сообщает Свердловский облсуд.

Его взяли под стражу, а через полгода, когда расследование практически закончилось, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Однако дожидаться конца расследования Владимир не стал. Он сбежал на Алтай, там совершил преступление и был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения.

В 1997 году его перевезли в Екатеринбург. Еще через год его прошлое уголовное дело было отправлено на дорасследование. Однако следователь прекратил уголовное преследование по эпизоду убийства в связи с недоказанностью его причастности. Так Владимир получил право на реабилитацию.

Через 24 года Владимир обратился в суд с иском. Он потребовал взыскать деньги с Министерства финансов РФ за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Он требовал три миллиона рублей.

Мужчина настаивал, что он провел в тюрьме пять лет, за это время распался его брак, испортилось здоровье, а финансовое состояние значительно ухудшилось. В результате с казны РФ было взыскано 30 тысяч рублей. Мужчина обжаловал это решение.

В результате размер компенсации был увеличен до 600 тысяч рублей.

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