Подозреваемый в жестоком убийстве житель Алапаевска взыскал из казны РФ 600 тысяч

Его взяли под стражу, а через полгода, когда расследование практически закончилось, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Однако дожидаться конца расследования Владимир не стал. Он сбежал на Алтай, там совершил преступление и был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения.