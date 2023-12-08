Поиски пропавшей мамы в хиджабе с детьми прекращены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
33-летняя Ситора Усманова с 13-летними дочерьми разыскивалась несколько дней. По словам волонтеров поискового отряда «Прорыв», розыск велся совместно с полицией. На данный момент выясняется, почему семья решила уехать и как она туда добралась, пишет Ура.ру.
Напомним, 2 ноября стало известно, что в Екатеринбурге пропала 37-летняя Елена Ивановна. До исчезновения женщина жаловалась матери на своего мужчину. При этом мама заявила о пропаже дочери только через 27 дней, когда не смогла найти ее самостоятельно.