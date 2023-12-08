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Пропавшая мать с двумя детьми из Екатеринбурга найдена в другом городе

Поиски пропавшей мамы в хиджабе с детьми прекращены в Екатеринбурге

8 декабря 2023, 03:55
Фото: 1MI

Пропавшая мать с двумя детьми из Екатеринбурга найдена в другом городе

Пропавшая мать с двумя дочками найдена в Самаре. Сама семья из Екатеринбурга. Теперь полиция разбирается, как они там оказались.

33-летняя Ситора Усманова с 13-летними дочерьми разыскивалась несколько дней. По словам волонтеров поискового отряда «Прорыв», розыск велся совместно с полицией. На данный момент выясняется, почему семья решила уехать и как она туда добралась, пишет Ура.ру.

Напомним, 2 ноября стало известно, что в Екатеринбурге пропала 37-летняя Елена Ивановна. До исчезновения женщина жаловалась матери на своего мужчину. При этом мама заявила о пропаже дочери только через 27 дней, когда не смогла найти ее самостоятельно.

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#Происшествия#Полиция#Волонтеры#Поиски#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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