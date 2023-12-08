Поиски пропавшей мамы в хиджабе с детьми прекращены в Екатеринбурге

Напомним, 2 ноября стало известно, что в Екатеринбурге пропала 37-летняя Елена Ивановна. До исчезновения женщина жаловалась матери на своего мужчину. При этом мама заявила о пропаже дочери только через 27 дней, когда не смогла найти ее самостоятельно.