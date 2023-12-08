Полицейский из Свердловской области обвинил руководство в увольнении из-за жалоб

Юрий Золотко утверждает, что в Шалинском отделе установилась своя система, где участковые были на самом низком уровне. Чтобы решить сложности, возникающие в процессе работы, Юрий начал писать жалобы в региональное Главное управление МВД, ссылаясь на законы. Это привело не только к изменениям в системе, но и к сложностям в отношениях с руководством.