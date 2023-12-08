Полицейский из Свердловской области обвинил руководство в увольнении из-за жалоб

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Мужчина сообщил, что его начальство не только многие сведения о преступлениях, но и занималось другими нарушениями. В результате своей принципиальной позиции Юрий столкнулся с трудностями в процессе работы.
Юрий Золотко утверждает, что в Шалинском отделе установилась своя система, где участковые были на самом низком уровне. Чтобы решить сложности, возникающие в процессе работы, Юрий начал писать жалобы в региональное Главное управление МВД, ссылаясь на законы. Это привело не только к изменениям в системе, но и к сложностям в отношениях с руководством.
Однако начальство было недовольно поступками Юрия и увольняло его. В результате мужчина смог восстановиться через суд. Однако затем его начальство спрятало три неизвестных трупа на участке Юрия. Когда мужчина обнаружил их, то подал жалобу.
Теперь проводится проверка на предмет криминала в отношении этих трех трупов и по остальным фактам деятельности отдела. Однако в областной прокуратуре пока не комментируют ситуацию по найденным трупам неизвестных людей и другим превышениям, сообщает портал E1.
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