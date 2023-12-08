tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Уральский участковый написал заявление следователям о трех неучтенных трупах

Полицейский из Свердловской области обвинил руководство в увольнении из-за жалоб

8 декабря 2023, 09:47
Фото: Midjourney

Уральский участковый написал заявление следователям о трех неучтенных трупах

Участковый Шалинского отдела Свердловской области Юрий Золотко сообщил в Следственный комитет о трех неучтенных и спрятанных трупах на его участке.

Мужчина сообщил, что его начальство не только многие сведения о преступлениях, но и занималось другими нарушениями. В результате своей принципиальной позиции Юрий столкнулся с трудностями в процессе работы.

Юрий Золотко утверждает, что в Шалинском отделе установилась своя система, где участковые были на самом низком уровне. Чтобы решить сложности, возникающие в процессе работы, Юрий начал писать жалобы в региональное Главное управление МВД, ссылаясь на законы. Это привело не только к изменениям в системе, но и к сложностям в отношениях с руководством.

Однако начальство было недовольно поступками Юрия и увольняло его. В результате мужчина смог восстановиться через суд. Однако затем его начальство спрятало три неизвестных трупа на участке Юрия. Когда мужчина обнаружил их, то подал жалобу.

Теперь проводится проверка на предмет криминала в отношении этих трех трупов и по остальным фактам деятельности отдела. Однако в областной прокуратуре пока не комментируют ситуацию по найденным трупам неизвестных людей и другим превышениям, сообщает портал E1.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались убедить пенсионерку в Нижнем Тагиле о «подкупленных полицейских».

«Проститутошную» накрыли полицейские через дорогу от отдела в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорблениеПолицейские из Каменска-Уральского выплатят девушке 100 тысяч за допрос с насилиемПолицейских в Екатеринбурге проверили на полиграфе после смерти майора
#Общество#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24