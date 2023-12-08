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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Дети и мать обгорели в пожаре в садовом товариществе под Екатеринбургом

Пострадали 4 ребенка и мать: под Екатеринбургом горел частный дом

8 декабря 2023, 09:43
Фото: Прокуратура Свердловской области

Дети и мать обгорели в пожаре в садовом товариществе под Екатеринбургом

В садовом товариществе «Малахит-2» под Екатеринбургом произошел пожар. В результате пострадали пять человек, в их числе четыре ребенка. Всех их отвезли в больницу №9.

Трое находятся в ожоговом отделении, а один — в реанимации. Пострадавший взрослый — мама детей. Она получила кистей рук, она находится в состоянии средней тяжести. Она лежит в одной больнице с детьми для психологического комфорта, отметили в Минздраве.

Фото: Прокуратура Свердловской области



После этого ЧП прокуратура организовала проверку. Известно, что пожар произошел 8 декабря в 6:40. Известно, что детям 8, 9, 11 и 14 лет. У них диагностированы многочисленные ожоги.

Рассматриваются разные версии воспламенения. Возможно, произошло замыкание электропроводки. Будет проведена экспертиза.

Ранее под Екатеринбургом заживо сгорели 42 кошки и собаки. Пожар произошел в здании передержки для животных.

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#Больница#Пожар#Дети#Дом#Ожоги#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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