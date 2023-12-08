Пострадали 4 ребенка и мать: под Екатеринбургом горел частный дом

Трое находятся в ожоговом отделении, а один — в реанимации. Пострадавший взрослый — мама детей. Она получила кистей рук, она находится в состоянии средней тяжести. Она лежит в одной больнице с детьми для психологического комфорта, отметили в Минздраве.