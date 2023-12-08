Пострадали 4 ребенка и мать: под Екатеринбургом горел частный дом

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Трое находятся в ожоговом отделении, а один — в реанимации. Пострадавший взрослый — мама детей. Она получила кистей рук, она находится в состоянии средней тяжести. Она лежит в одной больнице с детьми для психологического комфорта, отметили в Минздраве.
После этого ЧП прокуратура организовала проверку. Известно, что пожар произошел 8 декабря в 6:40. Известно, что детям 8, 9, 11 и 14 лет. У них диагностированы многочисленные ожоги.
Рассматриваются разные версии воспламенения. Возможно, произошло замыкание электропроводки. Будет проведена экспертиза.
Ранее под Екатеринбургом заживо сгорели 42 кошки и собаки. Пожар произошел в здании передержки для животных.