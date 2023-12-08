Прорыв на теплотрассе ударил по свежему ремонту в поликлинике Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Прорыв теплосетей МУП «Горэнерго-НТ» произошел накануне рядом с поликлиникой, из-за чего окна на первом этаже замерзли, а на стенах появились мокрые подтеки. Однако больше всего опасений у сотрудников медучреждения вызывает состояние подвала, так как там образовался пар и сильный конденсат. При этом в помещении проведены электрокоммуникации.
Кроме счетчиков инженерных сетей, в подвале расположен бесперебойник компьютерного томографа, сотрудники опасаются, что может замкнуть от горячего парения, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.
Также в больнице отметили, что по состоянию на 12 часов дня 8 декабря авария до сих пор не была устранена.
В этом году здание поликлиники было капитально отремонтировано в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации». На эти цели из областного бюджета было выделено 9,2 млн рублей. Торжественное открытие поликлиники с участием первых лиц города и чиновников из регионального Минздрава должно было состояться 7 декабря, но было перенесено из-за сильных морозов.