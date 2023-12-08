tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Отремонтированная поликлиника в Нижнем Тагиле пострадала от прорыва теплосетей

Прорыв на теплотрассе ударил по свежему ремонту в поликлинике Нижнего Тагила

8 декабря 2023, 08:53
Фото: tagilcity.ru

Отремонтированная поликлиника в Нижнем Тагиле пострадала от прорыва теплосетей

Здание взрослой поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле, которое на днях должны торжественно открыть после капитального ремонта, пострадало после прорыва на теплотрассе 7 декабря. Обновления поликлиники ждали 45 лет.

Прорыв теплосетей МУП «Горэнерго-НТ» произошел накануне рядом с поликлиникой, из-за чего окна на первом этаже замерзли, а на стенах появились мокрые подтеки. Однако больше всего опасений у сотрудников медучреждения вызывает состояние подвала, так как там образовался пар и сильный конденсат. При этом в помещении проведены электрокоммуникации.

Кроме счетчиков инженерных сетей, в подвале расположен бесперебойник компьютерного томографа, сотрудники опасаются, что может замкнуть от горячего парения, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на ВагонкеПоследствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на ВагонкеПоследствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на ВагонкеПоследствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на ВагонкеПоследствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на ВагонкеПоследствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на ВагонкеПоследствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Последствия прорыва теплосетей возле поликлиники на Вагонке
Фото: tagilcity.ru

Также в больнице отметили, что по состоянию на 12 часов дня 8 декабря авария до сих пор не была устранена.

Место прорыва. Авария пока не устраненаМесто прорыва. Авария пока не устранена
Место прорыва. Авария пока не устраненаМесто прорыва. Авария пока не устранена
Место прорыва. Авария пока не устранена
Фото: tagilcity.ru

В этом году здание поликлиники было капитально отремонтировано в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации». На эти цели из областного бюджета было выделено 9,2 млн рублей. Торжественное открытие поликлиники с участием первых лиц города и чиновников из регионального Минздрава должно было состояться 7 декабря, но было перенесено из-за сильных морозов.

Читайте также:
«Стоит ужасная вонь». Фекальная река затопила улицу в ЕкатеринбургеЖительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселкеМашины тонут на Эльмаше в Екатеринбурге из-за мощного прорыва водопровода
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Окна#Поликлиника#Ремонт#Анна Григорьева#Теплотрасса#Прорыв#Авария#Пар
Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24