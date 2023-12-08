Прорыв на теплотрассе ударил по свежему ремонту в поликлинике Нижнего Тагила

Прорыв теплосетей МУП «Горэнерго-НТ» произошел накануне рядом с поликлиникой, из-за чего окна на первом этаже замерзли, а на стенах появились мокрые подтеки. Однако больше всего опасений у сотрудников медучреждения вызывает состояние подвала, так как там образовался пар и сильный конденсат. При этом в помещении проведены электрокоммуникации.