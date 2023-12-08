«Проститутошную» накрыли полицейские через дорогу от отдела в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В заведении находились несколько девушек. Они заявили, что собираются на корпоратив, но назвать компанию, которая устроила праздник, не смогли. Также девушки отказались предоставить документы. Поэтому были доставлены в отдел для проверки личности, пишет Е1.
По словам главы «Народного контроля» Дмитрия Чукреева, в заведении продавали незаконно алкоголь, а также оказывали интимные услуги. Общественники «заказали» в салоне мальчишник и сразу вызвали полицию.
Из заведения были изъяты алкоголь и черная бухгалтерия. Сами девушки отрицают, что занимаются проституцией. За оказание интимных услуг им грозит административная и уголовная ответственность. При этом внутри заведения стояли кровати, кожаные диваны и джакузи.
В УМВД Екатеринбурга рассказали, что сотрудники полиции прибыли по сообщению о нарушениях. На месте работают специалисты. Находившихся в помещении проверяют на возможные правонарушения.
Напомним, в конце августа в Екатеринбурге был выявлен склад с протухшей курицей. Там мясо промывали, обрабатывали и развозили в торговые точки. Сама курица была списана с «Ашана».