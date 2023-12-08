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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента

Путин объявил о своем решении выдвинуться на предстоящих президентских выборах

8 декабря 2023, 11:31
Фото: Сайт Кремля

Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента

Владимир Путин сообщил Артему Жоге, что он намерен выдвигаться на новый срок президентства.

Во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Артем Жога, отец героя РФ Владимира Жоги, спросил Владимира Путина о предстоящих выборах. Действующий глава России отметил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

Дата предстоящих выборов президента России назначена на 17 марта 2024 года, что было утверждено голосованием на пленарном заседании Совета Федерации.

Большинство россиян большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый срок. Примерно 70% россиян поддерживают, что Владимир Путин должен снова стать президентом страны.

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