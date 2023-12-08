Путин объявил о своем решении выдвинуться на предстоящих президентских выборах

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Артем Жога, отец героя РФ Владимира Жоги, спросил Владимира Путина о предстоящих выборах. Действующий глава России отметил, что будет выдвигать свою кандидатуру.
Дата предстоящих выборов президента России назначена на 17 марта 2024 года, что было утверждено голосованием на пленарном заседании Совета Федерации.
Большинство россиян большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый срок. Примерно 70% россиян поддерживают, что Владимир Путин должен снова стать президентом страны.