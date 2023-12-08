Сержант из Свердловской области получил награду из рук президента

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Дмитрий Еремин получил «Золотую Звезду» в Кремле 8 декабря за свое участие в операции по освобождению Авдеевки. Ее вручил молодому человеку президент РФ.
Еремин также был отмечен наградами «За храбрость», «За боевые отличия» и медалью участника СВО.
Известно, что Дмитрий родился в 1978 году. Сейчас он вместе с родными находится в поселке Малышева. Летом молодой человек стал добровольцем и поехал служить. Семья очень переживала за Дмитрий и поддерживала его решение.
По признаниям близких, мамы и жены Еремина, самый тяжелый период для них был, когда не было связи с Дмитрием на протяжении месяца.
Ранее сообщалось, что учителей Свердловской области наградили за исполнение важной миссии.