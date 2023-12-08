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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Путин присвоил младшему сержанту из Свердловской области звание Героя России

Сержант из Свердловской области получил награду из рук президента

8 декабря 2023, 13:33
Фото: Midjourney

Путин присвоил младшему сержанту из Свердловской области звание Героя России

Младший сержант из Свердловской области был награжден Владимиром Путиным высшей наградой.

Дмитрий Еремин получил «Золотую Звезду» в Кремле 8 декабря за свое участие в операции по освобождению Авдеевки. Ее вручил молодому человеку президент РФ.

Еремин также был отмечен наградами «За храбрость», «За боевые отличия» и медалью участника СВО.

Известно, что Дмитрий родился в 1978 году. Сейчас он вместе с родными находится в поселке Малышева. Летом молодой человек стал добровольцем и поехал служить. Семья очень переживала за Дмитрий и поддерживала его решение.

По признаниям близких, мамы и жены Еремина, самый тяжелый период для них был, когда не было связи с Дмитрием на протяжении месяца.

Ранее сообщалось, что учителей Свердловской области наградили за исполнение важной миссии.

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