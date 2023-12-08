Согласно рейтингу ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян

Показатель президента РФ в спонтанном рейтинге доверия российским политикам за ноябрь не изменился, оставшись на уровне 37,3%. На втором и третьем месте в ноябрьском рейтинге оказались Михаил Мишустин с 16,6% и Сергей Лавров с 15,4% голосов. Их показатели в минувшем месяце поднялись, соответственно, на 1,0 п. п. и 0,1 п. п.