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Согласно рейтингу ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян

Согласно рейтингу ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян

8 декабря 2023, 15:56
Фото: kremlin.ru
8 декабря 2023 года ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия главе государства и правительству. Рейтинг представляет собой оценку деятельности госинститутов и отражает отношение к партиям.

В текущем году с 27 ноября по 3 декабря показатель одобрения деятельности Владимира Путина среди населения достиг 75,8%, прибавив за неделю 0,6 п. п. Работу Михаила Мишустина за последнюю неделю граждане оценили положительно в 53,3% случаев (недельный прирост составил 1,0 п. п.), а деятельность российского правительства одобрили 51,4% опрошенных (+1,7 п. п. за неделю).

Как сообщает ТАСС, на вопрос о доверии президенту положительный ответ дали 78,5% опрошенных (за неделю этот показатель не изменился). Премьер-министру доверяют 61,9% респондентов (+0,8 п. п. за неделю), лидеру КПРФ — 31,5% (-0,6 п. п. за неделю), Сергею Миронову — 27,9% (-1,5 п. п. за неделю), Леониду Слуцкому — 18,3% (+1,3 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву — 8,4% (+0,6 п. п. за неделю).

Показатель президента РФ в спонтанном рейтинге доверия российским политикам за ноябрь не изменился, оставшись на уровне 37,3%. На втором и третьем месте в ноябрьском рейтинге оказались Михаил Мишустин с 16,6% и Сергей Лавров с 15,4% голосов. Их показатели в минувшем месяце поднялись, соответственно, на 1,0 п. п. и 0,1 п. п.

В рейтинге поддержки партий уровень «Единой России» за неделю потерял 1,1 п. п., составив 39,8%, а партию КПРФ поддержали 10,4% опрошенных (+1,2 п. п. за неделю). Показатель ЛДПР за неделю не изменился: ей по-прежнему доверяют 9,2% респондентов. Партии «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрали, соответственно, 5,0% (+0,6 п. п. за неделю) и 4,3% (-0,1 п. п. за неделю) голосов.

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