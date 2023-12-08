Свердловская прокуратура открыла горячую линию для жилищно-коммунальных вопросов

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Граждане смогут обратиться по всем вопросам, связанным с вопросами нарушения их прав по температурному режиму:
1) по будням с 9 утра до 18 часов вечера по номеру 8 (343) 376-82-61;
2) по выходным в любое время: 8 (343) 377-54-41.
Отмечается, что при звонке необходимо сообщать адрес, свои данные и подробно объяснять, что случилось. Также все жители могут обращаться в прокуратуру по адресу или посредством Сети.
Ранее сообщалось, что до 12 декабря продлен дистант для школьников в Нижнем Тагиле из-за холодов.