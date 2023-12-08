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Из-за аномальных морозов свердловская прокуратура открыла «горячую линию»

Свердловская прокуратура открыла горячую линию для жилищно-коммунальных вопросов

8 декабря 2023, 14:59
Фото: 1MI

Из-за аномальных морозов свердловская прокуратура открыла «горячую линию»

Прокуратура Свердловской области организовала «горячую линию» с 8 декабря для граждан региона по вопросам нарушения их прав в период холодов.

Граждане смогут обратиться по всем вопросам, связанным с вопросами нарушения их прав по температурному режиму:

1) по будням с 9 утра до 18 часов вечера по номеру 8 (343) 376-82-61;

2) по выходным в любое время: 8 (343) 377-54-41.

Отмечается, что при звонке необходимо сообщать адрес, свои данные и подробно объяснять, что случилось. Также все жители могут обращаться в прокуратуру по адресу или посредством Сети.

Ранее сообщалось, что до 12 декабря продлен дистант для школьников в Нижнем Тагиле из-за холодов.

В Свердловскую область придут холода
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#Общество#Происшествия#Прокуратура#Погода#Морозы#Прохладная погода#Камилла Булгакова
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