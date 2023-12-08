Цены за парковку в одном из ТЦ Екатеринбурга выросли до 80 тысяч за ночь

Представители ТРЦ анонсировали увеличение цен в соцсетях. Раньше один час парковки стоил 50 рублей, теперь — 10 тысяч рублей. Повышение касается только периода с 12 часов ночи до восьми утра. Если оставить машину на всю ночь, то сумма выйдет примерно в 80 тысяч рублей.