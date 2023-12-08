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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Цену на парковку многократно увеличил ТЦ в Екатеринбурге из-за морозов

Цены за парковку в одном из ТЦ Екатеринбурга выросли до 80 тысяч за ночь

8 декабря 2023, 10:58
Фото: Midjourney

Цену на парковку многократно увеличил ТЦ в Екатеринбурге из-за морозов

В торговом центре «Академический» в Екатеринбурге резко возросла цена за парковку. Это произошло во время морозов.

Представители ТРЦ анонсировали увеличение цен в соцсетях. Раньше один час парковки стоил 50 рублей, теперь — 10 тысяч рублей. Повышение касается только периода с 12 часов ночи до восьми утра. Если оставить машину на всю ночь, то сумма выйдет примерно в 80 тысяч рублей.

Отмечается, что гости кинотеатра или ресторана по-прежнему могут заезжать на прошлых условиях.

Ранее сообщалось, что в регион пришли холода. К примеру, в Нижнем Тагиле на полках у входа на АЗС замерзли незамерзайки. Они частично превратились в лед.

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