«Уральские пельмени» названы лучшим юмористическим шоу России

Напомним, ранее стало известно, что повар из Екатеринбурга поборется за звание лучшего и денежный приз в финале шоу «Король десертов» на канале «Пятница». Кроме того, вместе с другими участниками он попытается установить мировой рекорд и приготовить самый большой торт.