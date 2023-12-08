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Published Сегодня, 03:41

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Updated Сегодня, 03:43

«Уральские пельмени» получили награду за лучшее юмористическое шоу

«Уральские пельмени» названы лучшим юмористическим шоу России

8 декабря 2023, 03:41
Фото: "Уральские пельмени" Вконтакте

«Уральские пельмени» получили награду за лучшее юмористическое шоу

«Уральские пельмени» получили телевизионную премию ТЭФИ-2023. Их юмористическое шоу было признано лучшим в России.

Как отметили представители команды на своей странице в социальных сетях, это уже вторая награда, которую получает шоу.

Команда сейчас готовится в Екатеринбурге к новому концерту, так что посетить церемонию ТЭФИ-2023 и, как выяснилось, получить награду мы делегировали наших москвичей: Илану и режиссера Шоу «Уральские Пельмени» Леонида Коновалова, — рассказывается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что повар из Екатеринбурга поборется за звание лучшего и денежный приз в финале шоу «Король десертов» на канале «Пятница». Кроме того, вместе с другими участниками он попытается установить мировой рекорд и приготовить самый большой торт.

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#Свободное время#Награда#Шоу#Признание#Уральские пельмени#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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