«Уральские пельмени» названы лучшим юмористическим шоу России

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Как отметили представители команды на своей странице в социальных сетях, это уже вторая награда, которую получает шоу.
Команда сейчас готовится в Екатеринбурге к новому концерту, так что посетить церемонию ТЭФИ-2023 и, как выяснилось, получить награду мы делегировали наших москвичей: Илану и режиссера Шоу «Уральские Пельмени» Леонида Коновалова, — рассказывается в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что повар из Екатеринбурга поборется за звание лучшего и денежный приз в финале шоу «Король десертов» на канале «Пятница». Кроме того, вместе с другими участниками он попытается установить мировой рекорд и приготовить самый большой торт.