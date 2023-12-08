Уральский общественник связал сериал «Слово пацана» со стрельбой в Брянске

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Нужно удалить сериал «Слово пацана» и многие другие фильмы, доступ к которым есть у младшеклассников. Такие картины демонстрируют детское насилие, которое потом и приводит к таким трагедиям [как в Брянске], — сказал Мезенцев в программе «Акцент» на ОТВ.
Он также добавил, что нужно запретить гражданам хранить оружие.
Режиссером сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников. В картине говорится о Казани 80-х годов. Тогда действовали уличные группировки. Сериал стал резонансным. Многие депутаты заявили, что в картине романтизируется насилие. Но сами авторы с этим не согласны.
Некоторые ЧП стали связывать именно с сериалом.
Напомним, в Брянске в одной из школ восьмиклассница устроила стрельбу. В результате несколько школьников пострадали, а сама нападавшая покончила с собой.