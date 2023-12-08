Уральский общественник связал сериал «Слово пацана» со стрельбой в Брянске

Режиссером сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников. В картине говорится о Казани 80-х годов. Тогда действовали уличные группировки. Сериал стал резонансным. Многие депутаты заявили, что в картине романтизируется насилие. Но сами авторы с этим не согласны.