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Общественник из Свердловской области призвал запретить сериал «Слово пацана»

Уральский общественник связал сериал «Слово пацана» со стрельбой в Брянске

8 декабря 2023, 05:47
Фото: 1MI

Общественник из Свердловской области призвал запретить сериал «Слово пацана»

Член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев призвал запретить сериал «Слово пацана», так как подобные картины приводят к росту числа случаев стрельбы в школах.
Нужно удалить сериал «Слово пацана» и многие другие фильмы, доступ к которым есть у младшеклассников. Такие картины демонстрируют детское насилие, которое потом и приводит к таким трагедиям [как в Брянске], — сказал Мезенцев в программе «Акцент» на ОТВ.

Он также добавил, что нужно запретить гражданам хранить оружие.

Режиссером сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников. В картине говорится о Казани 80-х годов. Тогда действовали уличные группировки. Сериал стал резонансным. Многие депутаты заявили, что в картине романтизируется насилие. Но сами авторы с этим не согласны.

Некоторые ЧП стали связывать именно с сериалом.

Напомним, в Брянске в одной из школ восьмиклассница устроила стрельбу. В результате несколько школьников пострадали, а сама нападавшая покончила с собой.

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