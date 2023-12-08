«Уже устраняют»: в Нижнем Тагиле произошла авария теплотрассы

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Как сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов произошел порыв теплотрассы. Все специалисты, МЧС уже работают над решением проблемы.
«К сожалению, случаются аварии. Сейчас Иван Андреевич здесь, МЧС с нами. Все ребята работают, все молодцы», — отметил мэр города.
Как отметил директор МУП «Горэнерго-НТ» отметил Иван Анфилатов, потоплен канал теплотрассы, сейчас ведется откачка воды и определяется место порыва. Многие дома пока находятся без отопления, поскольку из-за большой утечки отключена насосная станция номер 1.
«По улице энтузиастов случилась ситуация…утоплен канал теплотрассы, сейчас проводится откачка каналов, устанавливается временный хомут», — сообщил Иван Анфилатов.
Пока будет поставлен временный хомут для ликвидации аварии и восстановления подачи тепла.
Читатели TagilCity.ru сообщают об отсутствии воды и тепла в домах на ул. Окунева, проспектах Вагоностроителей и Ленинградском.
Отмечается, что управляющие компании оповещены об инциденте. Аварийные службы выведены на работу в полном объеме.
Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга поставил точку в споре с Собчак: в проблемном доме появится вода.