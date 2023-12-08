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Published Сегодня, 17:47

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Updated Сегодня, 17:50

Жители части Нижнего Тагила остались без отопления из-за аварии

«Уже устраняют»: в Нижнем Тагиле произошла авария теплотрассы

8 декабря 2023, 17:47
Фото: 1MI

Жители части Нижнего Тагила остались без отопления из-за аварии

В Нижнем Тагиле на улице Энтузиастов произошла авария, в результате которого нет тепла в некоторых домах города.

Как сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов произошел порыв теплотрассы. Все специалисты, МЧС уже работают над решением проблемы.

«К сожалению, случаются аварии. Сейчас Иван Андреевич здесь, МЧС с нами. Все ребята работают, все молодцы», — отметил мэр города.

Как отметил директор МУП «Горэнерго-НТ» отметил Иван Анфилатов, потоплен канал теплотрассы, сейчас ведется откачка воды и определяется место порыва. Многие дома пока находятся без отопления, поскольку из-за большой утечки отключена насосная станция номер 1.

«По улице энтузиастов случилась ситуация…утоплен канал теплотрассы, сейчас проводится откачка каналов, устанавливается временный хомут», — сообщил Иван Анфилатов.

Пока будет поставлен временный хомут для ликвидации аварии и восстановления подачи тепла.

Читатели TagilCity.ru сообщают об отсутствии воды и тепла в домах на ул. Окунева, проспектах Вагоностроителей и Ленинградском.

Отмечается, что управляющие компании оповещены об инциденте. Аварийные службы выведены на работу в полном объеме.

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга поставил точку в споре с Собчак: в проблемном доме появится вода.

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