В день Ставрополья на выставке «Россия» ожидается оригинальная программа

Важная миссия в развитии внутреннего туризма на всероссийском уровне возложена на ставропольские курорты — Кавказские Минеральные Воды. За пять лет на территории края запустили уже 113 проектов по строительству и обновлению санаториев и гостиниц, в рамках которых был подготовлен современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. Чтобы гости выставки могли лучше познакомиться с работой гостиничного сервиса в регионе и полюбоваться природой Кавказа, в день региона лучшим игрокам викторины на знание Ставрополья предоставят возможность побороться за призы в виде трех путевок в Ессентуки.