В день Ставрополья на выставке «Россия» ожидается оригинальная программа

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:56
Программа дня края примечательна серьезной патриотической составляющей. У стенда Ставрополья 25 героев России из разных регионов обсудят опыт Ставропольского края в организации патриотического воспитания молодежи. Так, речь пойдет о традициях военно-патриотической игры «Зарница», которую на Ставрополье успешно проводят в течение уже более чем 40 лет. Этот солидный опыт во многом был накоплен благодаря последовательной политике руководства края в вопросах выполнения государственных программ.
Культурная программа дня Ставрополья также предполагает концерты с участием ставропольских исполнителей и аниматоров, мастер-класс от известного ставропольского художника, пишет newstracker.ru.
Популярный казачий компонент края будет представлен в ходе традиционной свадебной церемонии, которая тоже состоится в рамках Дня региона, а также в рамках выступления ставропольского казачьего Деда Мороза и на спектакле-концерте «В гостях у казаков-некрасовцев».
«Стенд Ставрополья уже посетили почти 800 тысяч человек, которые благодаря представленной экспозиции смогли прикоснуться к богатой культуре нашего края, познакомиться с его туристическими, рекреационными, инвестиционными возможностями», — подвел итог руководитель региона Владимир Владимиров. Он также добавил, что теперь приглашает этих людей на Ставрополье, чтобы те по достоинству оценили воистину теплый, гостеприимный, щедрый прием со стороны местных жителей.
Примечательно, что на стенде Ставрополья большое значение отводится молодежным проектам, проблемам развития туристического потенциала и зеленой энергетики. В 2019 году в регионе была введена в эксплуатацию промышленная солнечная электростанция, а с 2020 года здесь идет строительство ветропарков. К 2024 году намечено открытие уже седьмого ветропарка.
Важная миссия в развитии внутреннего туризма на всероссийском уровне возложена на ставропольские курорты — Кавказские Минеральные Воды. За пять лет на территории края запустили уже 113 проектов по строительству и обновлению санаториев и гостиниц, в рамках которых был подготовлен современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. Чтобы гости выставки могли лучше познакомиться с работой гостиничного сервиса в регионе и полюбоваться природой Кавказа, в день региона лучшим игрокам викторины на знание Ставрополья предоставят возможность побороться за призы в виде трех путевок в Ессентуки.