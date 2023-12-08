В Ледовом городке в Нижнем Тагиле в -32 градуса строители залили каток

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Об этом сообщается в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
У пользователей соцсетей это вызвало массу дискуссий. Интернет-пользователь Алексей написал, что каток и нужно заливать в такую погоду. А некоторые тагильчане даже стали предлагать разные идеи для реализации.
А некоторые тагильчане высказали недовольство не дорожными условиями, а автомобилистами, которые используют газоны в качестве парковочных мест.
Напомним, что Свердловскую область накрыли морозы. Они продолжатся, в частности, и в Нижнем Тагиле, в выходные. Столбики термометров опустятся ниже 30 градусов.