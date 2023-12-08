tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Каток залили в центре Нижнего Тагила

В Ледовом городке в Нижнем Тагиле в -32 градуса строители залили каток

8 декабря 2023, 12:55
Фото: Скрин с видео «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Каток залили в центре Нижнего Тагила

Каток залит на Ледовом городке в Нижнем Тагиле. Работу в морозы -32 градуса проделали строители.

Об этом сообщается в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

У пользователей соцсетей это вызвало массу дискуссий. Интернет-пользователь Алексей написал, что каток и нужно заливать в такую погоду. А некоторые тагильчане даже стали предлагать разные идеи для реализации.

А некоторые тагильчане высказали недовольство не дорожными условиями, а автомобилистами, которые используют газоны в качестве парковочных мест.

Напомним, что Свердловскую область накрыли морозы. Они продолжатся, в частности, и в Нижнем Тагиле, в выходные. Столбики термометров опустятся ниже 30 градусов.

Отменить школьные поездки из-за аномальных морозов призвали в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов морозаБез синтетических шапок: как уберечь здоровье в период аномальных морозовКакие развлечения выбирают жители Урала во время морозов
#Интернет#Парковка#Дороги#Окружающая среда#Пользователи#Каток#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24