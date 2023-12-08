В Норильске с участием главы Минвостокразвития Чекункова запустили социальные объекты

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Также министр оценил, как реализуется комплексный план социально-экономического развития этого крупного промышленного центра России.
Информиздание newizv.ru сообщает, что в феврале 2021 года было заключено четырехстороннее соглашение, которое направлено на реализацию комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года. Документ подписали власти Красноярского края и города Норильска, а также горно-металлургическая компания «Норникель» и Минвостокразвития России. Проекты, которые будут реализовываться в Норильске в период с 2021 по 2035 год, оцениваются в сто двадцать миллиардов рублей. Основную часть средств предоставит «Норникель» — 81,3 миллиарда рублей.
В ходе рабочей поездки Алексей Чекунков оценил 90-квартирный дом для сотрудников, приглашенных на работу в Норильский дивизион предприятия. Это первый дом, сданный по программе реновации. Кроме этого, министр оценил ход реализации других жилищных проектов.
Также глава Минвостокразвития посетил комплекс для оперативных служб, созданный на Надеждинском металлургическом заводе в рамках реализации крупнейшего экологического проекта страны — «Серной программы».
«Норильск меняется, и вместе с фундаментальными изменениями в городе меняется и компания. Мы улучшаем комфорт и доступность как городской среды, так и рабочих пространств, мест отдыха для сотрудников», — отметил старший вице-президент ГМК «Норникель» Николай Уткин.
Министр уделил внимание и городской среде. Он побывал на одной из теплых остановок общественного транспорта и проехал по городу на современном автобусе.
Алексей Чекунков открыл новую ледовую арену в Талнахе. Новый комплекс «Айсберг» для хоккея и катания был построен по инициативе «Норникеля».
Министр сообщил, что недавно российское правительство утвердило список опорных населенных пунктов Арктической зоны России, на базе которых будут реализовываться проекты в области экономики и создания инфраструктуры. В этот перечень вошел и Норильск. Чекунков обратил внимание, что в городе уже несколько лет реализуется один из крупнейших комплексных планов развития в Арктике. План разрабатывался по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Сейчас в городе продолжают открывать новые промышленные объекты и объекты для местных жителей. Высокие темпы реализации плана могут послужить основой для его распространения на другие регионы Арктической зоны России.
Стоит отметить, что перед рабочей поездкой Алексея Чекункова комплексный план развития города получил свою цифровую платформу — «Норильск-2035», которая позволит увидеть будущий облик города и все объекты реновации.