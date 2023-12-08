В Норильске с участием главы Минвостокразвития Чекункова запустили социальные объекты

Министр сообщил, что недавно российское правительство утвердило список опорных населенных пунктов Арктической зоны России, на базе которых будут реализовываться проекты в области экономики и создания инфраструктуры. В этот перечень вошел и Норильск. Чекунков обратил внимание, что в городе уже несколько лет реализуется один из крупнейших комплексных планов развития в Арктике. План разрабатывался по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Сейчас в городе продолжают открывать новые промышленные объекты и объекты для местных жителей. Высокие темпы реализации плана могут послужить основой для его распространения на другие регионы Арктической зоны России.