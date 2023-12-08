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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Губернатор Куйвашев направил 800 млн на строительство школы в Екатеринбурге

В новом году в Екатеринбурге будет новая школа за 800 млн рублей

8 декабря 2023, 10:23
Фото: Midjourney

Губернатор Куйвашев направил 800 млн на строительство школы в Екатеринбурге

Согласно решению губернатора Евгения Куйвашева, для строительства нового здания школы в Екатеринбурге выделяются 800 миллионов рублей.

Администрация Екатеринбурга сообщила, что на строительство школы выделены деньги. В прошлом году Куйвашев осматривал территорию будущей школы. Тогда глава региона отмечал, что необходимо закончить строительство стоит ранее запланированного срока.

Предполагается, что новое здание школы будет готово уже к учебному году 2024 года, чтобы дети начали учиться. В нем будет актовый зал, столовая, учебная часть.

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