В новом году в Екатеринбурге будет новая школа за 800 млн рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Администрация Екатеринбурга сообщила, что на строительство школы выделены деньги. В прошлом году Куйвашев осматривал территорию будущей школы. Тогда глава региона отмечал, что необходимо закончить строительство стоит ранее запланированного срока.
Предполагается, что новое здание школы будет готово уже к учебному году 2024 года, чтобы дети начали учиться. В нем будет актовый зал, столовая, учебная часть.
Ранее сообщалось, что школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов