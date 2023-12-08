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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Мужчина замерз насмерть возле проходной в Ревде

В Ревде мужчина замерз насмерть около проходной

8 декабря 2023, 13:35
Фото: 1MI

Мужчина замерз насмерть возле проходной в Ревде

В Ревде мужчина насмерть замерз у проходной. Это произошло утром 8 декабря около предприятия «ПромСорт-Урал».

Погибшего нашли в районе плотины. Документов у него с собой не было, поэтому его личность сейчас устанавливается, сообщает «Ревда Инфо».

Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Поэтому предварительно озвучено, что он скончался от замерзания. Будет проведена экспертиза.

Известно, что мужчину нашли около тропинки вдоль забора, ведущего к бывшему дому управляющего заводом. Его тело окоченело. На вид мужчине около 60 лет.

По некоторым данным, родные умершего уже позвонили в полицию. На опознание они приедут в понедельник.

Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку Стешу из Серова, которая пролежала в сугробе несколько часов, перевели в обычную палату из реанимации. Она идет на поправку.

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