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На СВО начали применять свердловский дрон-камикадзе «Огурец»

В Свердловской области создан новый дрон-камикадзе. Его уже используют на СВО

8 декабря 2023, 05:11
Фото: 1MI

На СВО начали применять свердловский дрон-камикадзе «Огурец»

Жители Екатеринбурга создали дрон-камикадзе «Огурец». Он способен переносить до 2,5 килограмм взрывчатки на расстояние до пяти километров.

Техника уже используется на спецоперации. В частности, на направлении Сватово — Кременная, сообщили Ура.ру специалисты-разработчики.

Дрон-камикадзе "Огурец"Дрон-камикадзе "Огурец"
Дрон-камикадзе "Огурец"
Фото: Ура.ру

По словам создателей, первый прототип появился зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон. Он может нести на себе боеприпас до 2,5 килограмм весом. Максимальное расстояние — пять километров. Доработки техники до сих пор производятся. Планируется научить оборудование обходить защиту радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее запрет на использование беспилотников в Свердловской области был смягчен. Теперь в небо можно запускать дроны, но при определенных условиях.

#Техника#Дрон#Разработка#Создание#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО
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