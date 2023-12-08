В Свердловской области создан новый дрон-камикадзе. Его уже используют на СВО

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Техника уже используется на спецоперации. В частности, на направлении Сватово — Кременная, сообщили Ура.ру специалисты-разработчики.
По словам создателей, первый прототип появился зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон. Он может нести на себе боеприпас до 2,5 килограмм весом. Максимальное расстояние — пять километров. Доработки техники до сих пор производятся. Планируется научить оборудование обходить защиту радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее запрет на использование беспилотников в Свердловской области был смягчен. Теперь в небо можно запускать дроны, но при определенных условиях.