В Свердловской области создан новый дрон-камикадзе. Его уже используют на СВО

По словам создателей, первый прототип появился зимой 2022 года. Это семидюймовый FPV-дрон. Он может нести на себе боеприпас до 2,5 килограмм весом. Максимальное расстояние — пять километров. Доработки техники до сих пор производятся. Планируется научить оборудование обходить защиту радиоэлектронной борьбы.