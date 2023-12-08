X Знаменские чтения проходят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Мероприятие проводилось в ГД детского и юношеского творчества, рассказывает Администрация города.
На форуме главной темой является российская культура, в частности, анализируются и описываются спады и перспективы.
Мэр города полагает, что подобный форум важен и актуален. По его словам, история и традиции выступают основой формирования наследия.
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий высказался о важности мероприятия, особенно, в свете текущих событий в мире и пожелал удачи всем участникам.
Ранее сообщалось, что православие и историю обсудят на конференции от Нижнетагильской епархии.