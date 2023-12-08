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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Нижнем Тагиле проводятся юбилейные Знаменские чтения

X Знаменские чтения проходят в Нижнем Тагиле

8 декабря 2023, 14:40
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле проводятся юбилейные Знаменские чтения

Мэр Нижнего Тагила участвовал в X Епархиальных Знаменских чтениях.

Мероприятие проводилось в ГД детского и юношеского творчества, рассказывает Администрация города.

На форуме главной темой является российская культура, в частности, анализируются и описываются спады и перспективы.

Мэр города полагает, что подобный форум важен и актуален. По его словам, история и традиции выступают основой формирования наследия.

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий высказался о важности мероприятия, особенно, в свете текущих событий в мире и пожелал удачи всем участникам.

Ранее сообщалось, что православие и историю обсудят на конференции от Нижнетагильской епархии.

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