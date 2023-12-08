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Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Запретить продавать зажигалки детям предложено в Свердловской области

Запретить продажу зажигалок подросткам могут запретить в Свердловской области

8 декабря 2023, 03:49
Фото: Midjourney

Запретить продавать зажигалки детям предложено в Свердловской области

Запретить продажу зажигалок детям и подросткам из-за токсикомании предложено в Свердловской области. Также это касается и баллонов газом для заправки.

С такой инициативой выступил прокурор региона Борис Крылов. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание.

По словам спикера Людмилы Бабушкиной, в последнее время врачи отметили рост отравлений газом среди подростков. Дети покупают зажигалки или баллончики, а затем вдыхают оттуда газ, пишет Бабушкина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что проблема токсикомании уже была в конце ХХ и начале XXI веков. Рассмотреть законопроект планируется 19 декабря.

Согласно законопроекту, продавец, если он сомневается, что покупателю есть 18 лет, может потребовать у него паспорт. При этом в случае его отсутствия продавец имеет право отказать в продаже.

Так, если законопроект будет принят, то за продажу газа или зажигалки подростку продавец будет наказан.

Напомним, в октябре в Нижней Салде погиб 13-летний мальчик. Он надышался газа.

#Общество#Дети#Свердловская область#Запрет#Продажа#Ограничения#Ирина Кирилова#Зажигалка
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