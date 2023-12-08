Запретить продажу зажигалок подросткам могут запретить в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
С такой инициативой выступил прокурор региона Борис Крылов. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание.
По словам спикера Людмилы Бабушкиной, в последнее время врачи отметили рост отравлений газом среди подростков. Дети покупают зажигалки или баллончики, а затем вдыхают оттуда газ, пишет Бабушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что проблема токсикомании уже была в конце ХХ и начале XXI веков. Рассмотреть законопроект планируется 19 декабря.
Согласно законопроекту, продавец, если он сомневается, что покупателю есть 18 лет, может потребовать у него паспорт. При этом в случае его отсутствия продавец имеет право отказать в продаже.
Так, если законопроект будет принят, то за продажу газа или зажигалки подростку продавец будет наказан.
Напомним, в октябре в Нижней Салде погиб 13-летний мальчик. Он надышался газа.