Житель Нижнего Тагила открыл нарколабораторию у деда

Оказалось, что парень занялся незаконной деятельностью осенью. Он сумел заручиться помощью дедушки, который полагал, что внук все делает для лечения аллергии. Кроме того, дедушка молодого человека реализовал два своих мотоцикла для бизнеса внука и предоставил территорию для деятельности.