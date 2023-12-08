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Полиция в Нижнем Тагиле пресекла деятельность мужчины по сбыту наркотиков

Житель Нижнего Тагила открыл нарколабораторию у деда

8 декабря 2023, 17:00
Фото: Midjourney

Полиция в Нижнем Тагиле пресекла деятельность мужчины по сбыту наркотиков

Полиция Нижнего Тагила обнаружила молодого человека, занимающегося производством и сбытом наркотических средств.

23-летнего парня задержали. Во время осмотра квартиры подозреваемого были обнаружены запрещенные вещества, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Оказалось, что парень занялся незаконной деятельностью осенью. Он сумел заручиться помощью дедушки, который полагал, что внук все делает для лечения аллергии. Кроме того, дедушка молодого человека реализовал два своих мотоцикла для бизнеса внука и предоставил территорию для деятельности.

Также удалось выяснить, что готовый продукт парень употреблял сам и реализовывал знакомым за вознаграждение. В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее отец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянии.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#Наркоторговец#Наркотик#Инцидент#Камилла Булгакова
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