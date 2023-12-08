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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Жители Екатеринбурга высказались о росте цен на парковке ТРЦ

Жители Екатеринбурга возмутились ростом цен на парковке ТРЦ

8 декабря 2023, 11:56
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга высказались о росте цен на парковке ТРЦ

В ТРЦ «Академический» в Екатеринбурге возросла стоимость парковочного места в несколько раз и составила 80 тысяч рублей. После этого жители города выразили свое мнение о случившемся.

Перемены связаны со штормовым предупреждением. Управление торгово-развлекательного центра пояснило, что причина роста цен связана с погодными условиями в регионе. По словам руководства ТРЦ, необходимо обеспечить парковочные места для покупателей в период заморозков.

Теперь, с ночи до 8 утра цена парковочного места будет 10 тысяч рублей в час, что приравнивается к 80 тысячам рублей за ночь. Известно, что изменения не касаются тех, кто пришел в кино или рестораны.

Жители города в паблике «Круглосуточные новости Екатеринбурга. E1» написали, что им даже «больно смотреть» на такие перемены. Многие иронизировали, отмечая, «Наверное все машины стоят на тёплой парковке ТРЦ „Академический“».

Были и те, кто написал, что «это видимо чтобы местные не оставляли машины на ночь, наверняка стало обычным делом для большинства жителей. Нашли себе бесплатную стоянку». Наконец, самый оптимистичные написали:

«Скажите спасибо, что они в аномальную погоду не берут плату за вход в ТРЦ».

Ранее сообщалось, что БНА «Траст» продал на аукционе ТЦ «Агора» в Сургуте за 750 млн.

Парковка запрещена на одном из перекрестков на улице Ильича в Нижнем Тагиле
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