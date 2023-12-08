Жители Екатеринбурга возмутились ростом цен на парковке ТРЦ

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Перемены связаны со штормовым предупреждением. Управление торгово-развлекательного центра пояснило, что причина роста цен связана с погодными условиями в регионе. По словам руководства ТРЦ, необходимо обеспечить парковочные места для покупателей в период заморозков.
Теперь, с ночи до 8 утра цена парковочного места будет 10 тысяч рублей в час, что приравнивается к 80 тысячам рублей за ночь. Известно, что изменения не касаются тех, кто пришел в кино или рестораны.
Жители города в паблике «Круглосуточные новости Екатеринбурга. E1» написали, что им даже «больно смотреть» на такие перемены. Многие иронизировали, отмечая, «Наверное все машины стоят на тёплой парковке ТРЦ „Академический“».
Были и те, кто написал, что «это видимо чтобы местные не оставляли машины на ночь, наверняка стало обычным делом для большинства жителей. Нашли себе бесплатную стоянку». Наконец, самый оптимистичные написали:
«Скажите спасибо, что они в аномальную погоду не берут плату за вход в ТРЦ».
Ранее сообщалось, что БНА «Траст» продал на аукционе ТЦ «Агора» в Сургуте за 750 млн.