Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле

Всю ночь коммунальные службы и специалисты МЧС работали на месте аварии. На улице Энтузиастов 8 декабря произошла авария в результате которой без отопления и горячей воды осталась часть домов на Вагонке. На место выезжал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и пробыл там до утра.