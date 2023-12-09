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В Нижнем Тагиле продолжают устранять серьезную коммунальную аварию на Вагонке

Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле

9 декабря 2023, 05:50
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле продолжают устранять серьезную коммунальную аварию на Вагонке

В Нижнем Тагиле всю ночь на 9 декабря продолжали ликвидировать последствия коммунальной аварии на теплотрассе в Дзержинском районе. Часть домов переключили на резервное отопление.

Всю ночь коммунальные службы и специалисты МЧС работали на месте аварии. На улице Энтузиастов 8 декабря произошла авария в результате которой без отопления и горячей воды осталась часть домов на Вагонке. На место выезжал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и пробыл там до утра.

Время 20 минут пятого. Продолжается устранение аварии. Ребята молодцы, спасибо МЧС, что пришли помогать нам, — отметил мэр в соцсетях.

Директор МУП «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов пояснил, что от воды был откачан весь аварийный участок трубопровода. Специалисты начали определять место утечки. Часть домов перезапитали по временным линиям. После запуска и определения утечки приступят к локальному устранению.

Напомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла 7 декабря рядом со взрослой поликлиникой на Вагонке в Нижнем Тагиле, был испорчен ремонт здания. Администрация опасается за состояние подвала, потому что там проведены электрокоммуникации.

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