Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Всю ночь коммунальные службы и специалисты МЧС работали на месте аварии. На улице Энтузиастов 8 декабря произошла авария в результате которой без отопления и горячей воды осталась часть домов на Вагонке. На место выезжал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и пробыл там до утра.
Время 20 минут пятого. Продолжается устранение аварии. Ребята молодцы, спасибо МЧС, что пришли помогать нам, — отметил мэр в соцсетях.
Директор МУП «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов пояснил, что от воды был откачан весь аварийный участок трубопровода. Специалисты начали определять место утечки. Часть домов перезапитали по временным линиям. После запуска и определения утечки приступят к локальному устранению.
Напомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла 7 декабря рядом со взрослой поликлиникой на Вагонке в Нижнем Тагиле, был испорчен ремонт здания. Администрация опасается за состояние подвала, потому что там проведены электрокоммуникации.