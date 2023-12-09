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В Нижнем Тагиле определились лучшие предприниматели 2023 года

Конкурс им. Столыпина-2023 определил лучших предпринимателей Нижнего Тагила

9 декабря 2023, 11:59
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле определились лучшие предприниматели 2023 года

Финал конкурса им. Столыпина «Лучший предприниматель города-2023» завершился в Нижнем Тагиле. Победителей в 9 номинациях выбрали из 26 финалистов путем народного голосования. Глава города Владислав Пинаев помог в организации мероприятия, а также принял участие в награждении бизнесменов.

8 декабря в Нижнем Тагиле завершился конкурс имени П. А. Столыпина «Лучший предприниматель города». Народное голосование определило победителей в 9 различных номинациях. В голосовании за звание лучшего бизнесмена приняло участие почти 13 тысяч тагильчан.

У вас потрясающий город. У вас потрясающие охваты, большие суммы. За всех проголосовало 12 тысяч 949 человек. Это очень большие цифры, конечно, — отметила заместитель генерального директора Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Елена Устюжанина.

Многих конкурсантов выдвигали на голосование именно жители города. Сами же предприниматели узнавали о том, что они номинированы на эту премию уже после звонка организаторов.

Уважаемые предприниматели, вы уже здесь, вы уже молодцы. За вас отдали голоса множество-множество ваших клиентов. Это значит, что что-то вы делаете правильно. Значит, вы заставили этих клиентов в себя влюбиться. Многие говорят о том, что не знали о своем выдвижении на конкурс. Вы работаете с людьми и в них вкладываете душу, даете им что-то, а они вас за это любят, — добавил генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Сергей Нестеров.
Заместитель генерального директора Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Елена Устюжанина.Заместитель генерального директора Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Елена Устюжанина.
Генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Сергей Нестеров.Генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Сергей Нестеров.
Заместитель генерального директора Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Елена Устюжанина.
Фото: tagilcity.ru

Проигравших нет

Конкурс имени П. А. Столыпина «Лучший предприниматель города-2023» организован при содействии правительства Свердловской области, Союза малого и среднего бизнеса, Управления промышленной политики и развития предпринимательства во главе с Людмилой Абдулкадыровой, регионального Объединения работодателей и администрации Нижнего Тагила.

Здесь нет проигравших. Независимо от того, кто сегодня победит в своей номинации, вы уже выиграли. Кто-то из вас помогает нашим ребятам в зоне специальной военной операции. За ту работу, которую вы делаете, за ту помощь, которую оказываете, хочу сказать — спасибо. Поверьте, это очень важно. Хотел бы обратиться к вам с просьбой. Давайте сделаем город лучше! Давайте сделаем город краше! В меру своей возможности. Давайте украшать город. Давайте создавать новогоднее настроение. А мы постараемся сделать Ледовый городок, елку еще лучше, чем была в прошлом году, — поздравил собравшихся глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023»Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023»
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023» Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023»
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023» Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023»
Награды победителям конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Награды победителям конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Награды победителям конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Награды победителям конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Награды победителям конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Награды победителям конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев на награждении «Лучших предпринимателей города-2023»
Фото: tagilcity.ru
  • Лучший салон красоты в Нижнем Тагиле

В номинации на «Лучший салон красоты в Нижнем Тагиле» были представлены «Кристина», Persona, а также студия эпиляции Алены Лобановой. Награда нашла своего победителя — Аллу Волчкову, которая создала студию «Кристина» 25 лет назад.

Победитель в номинации «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле — салон «Кристина».Победитель в номинации «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле — салон «Кристина».
Номинанты на «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле.Номинанты на «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле.
Номинанты на «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле.Номинанты на «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле.
Номинанты на «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле.Номинанты на «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле.
Победитель в номинации «Лучший салон красоты» в Нижнем Тагиле — салон «Кристина».
Фото: tagilcity.ru
  • Лучший магазин города Нижний Тагил

Lafayette, «Сантехмир», арт-салон «Палитра» — номинанты премии им. Столыпина. Победитель народного голосования — магазин одежды российских дизайнеров Lafayette.

Багетная мастерская салона «Палитра». Мы дарим радость людям, возможность творить. Пусть мы и не выиграли, но я благодарю всех, кто поддержал нас в голосовании, — сказала собственница салона Ольга Горшкова.
  • Лучший фитнес-центр Нижнего Тагила в 2023 году

Из двух финалистов конкурса: фитнес-клуб «Халк» и спортклуб «Спарта», победу одержала первая организация.

Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru
  • Лучший в Нижнем Тагиле в сфере народных промыслов

В этой номинации было представлено наибольшее количество участников — четыре. Гончарная школа «Колокол», творческая мастерская «Про_традиции», арт-студия «Катя Рауш» и центр «Тагильский поднос» соревновались за звание победителя.

Я не буду говорить что сделал за время существования своего бизнеса, скажу только одно: уже с понедельника совместно с центром развития туризма Нижнего Тагила мы запускаем «Елку сюрпризов» для детей с ограниченными возможностями, — сообщил победитель конкурса, руководитель музейно-производственного комплекса «Тагильский поднос» Андрей Васильев.
  • Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила

Танцевальные студии «Юла» и KABLUKI представили самую подвижную номинацию конкурса им. Столыпина. Перед оглашением победителя подопечные центра KABLUKI подготовили для собравшихся небольшой сюрприз — танец. Оказалось, что именно в день проведения финала соревнований, коллектив студии празднует свое двенадцатилетие.

О премии я узнала случайно, когда позвонили организаторы и сказали, что жители города за нас голосовали и мы прошли в финал конкурса. Собственная мотивация помогает двигаться дальше и на следующий год снова попасть сюда. Мы делаем все качественно, с любовью и заботой о наших клиентах, — пояснила Дарья Овсянникова, основатель студии KABLUKI, которая и победила в этой номинации.
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Номинанты в сфере народных промыслов конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты в сфере народных промыслов конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты в сфере народных промыслов конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты в сфере народных промыслов конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Номинация «Лучшая танцевальная студия Нижнего Тагила».
Фото: tagilcity.ru
  • Лучшее заведение общественного питания в Нижнем Тагиле

К номинации «Лучшее заведение общественного питания» тагильчане выдвинули лишь две организации — рестораны «Люди говорят» и «Ем Сам», который и стал победителем.

  • Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году

Детский развивающий клуб «Филлипок», ясли-сад «Радостное дитя», академия развития интеллекта AMAkids и креативный кластер «Самородок» заявили о себе на конкурсе предпринимателей Нижнего Тагила.

Нам позвонили организаторы конкурса и сказали, что тагильчане нас выдвинули на премию в категории образования, мы поняли — это точно успех. За что у меня огромная благодарность всем, кто поддержал нас в голосовании, — поблагодарила жителей города руководитель креативного кластера «Самородок» и победитель конкурса Екатерина Третьякова.
Руководитель ресторана «Ем Сам» Алексей Нургалеев.Руководитель ресторана «Ем Сам» Алексей Нургалеев.
Номинанты на премию «Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году».Номинанты на премию «Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году».
Номинанты на премию «Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году».Номинанты на премию «Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году».
Номинанты на премию «Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году».Номинанты на премию «Лучший в образовательных услугах Нижнего Тагила в 2023 году».
Руководитель ресторана «Ем Сам» Алексей Нургалеев.
Фото: tagilcity.ru
  • Лучший автотехцентр в Нижнем Тагиле

AutoVegas, Rich house и «Автокит» — номинанты премии конкурса им. Столыпина.

«Автокит» представлен на рынке Нижнего Тагила уже 20 лет. Мы занимаемся восстановлением автомобилей и спецтехники. На сегодняшний день занимаемся и восстановлением военной техники для участников СВО, делаем это на постоянной основе, — рассказал руководитель компании-победителя Александр Ветютнев.
  • Лучшее туристическое агентство Нижнего Тагила

Благодаря голосованию тагильчан в номинацию попали «Пангея», Тагилтурист и ставшая лучшей по версии тагильчан «Азбука мира».

Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Номинанты премии конкурса им. Столыпина в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ранее министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков провел неформальную встречу с представителями бизнеса Нижнего Тагила и отметил, что в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, малое и среднее предпринимательство развивается стабильно.

Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего Тагила
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