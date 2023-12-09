Конкурс им. Столыпина-2023 определил лучших предпринимателей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
8 декабря в Нижнем Тагиле завершился конкурс имени П. А. Столыпина «Лучший предприниматель города». Народное голосование определило победителей в 9 различных номинациях. В голосовании за звание лучшего бизнесмена приняло участие почти 13 тысяч тагильчан.
У вас потрясающий город. У вас потрясающие охваты, большие суммы. За всех проголосовало 12 тысяч 949 человек. Это очень большие цифры, конечно, — отметила заместитель генерального директора Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Елена Устюжанина.
Многих конкурсантов выдвигали на голосование именно жители города. Сами же предприниматели узнавали о том, что они номинированы на эту премию уже после звонка организаторов.
Уважаемые предприниматели, вы уже здесь, вы уже молодцы. За вас отдали голоса множество-множество ваших клиентов. Это значит, что что-то вы делаете правильно. Значит, вы заставили этих клиентов в себя влюбиться. Многие говорят о том, что не знали о своем выдвижении на конкурс. Вы работаете с людьми и в них вкладываете душу, даете им что-то, а они вас за это любят, — добавил генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Сергей Нестеров.
Конкурс имени П. А. Столыпина «Лучший предприниматель города-2023» организован при содействии правительства Свердловской области, Союза малого и среднего бизнеса, Управления промышленной политики и развития предпринимательства во главе с Людмилой Абдулкадыровой, регионального Объединения работодателей и администрации Нижнего Тагила.
Здесь нет проигравших. Независимо от того, кто сегодня победит в своей номинации, вы уже выиграли. Кто-то из вас помогает нашим ребятам в зоне специальной военной операции. За ту работу, которую вы делаете, за ту помощь, которую оказываете, хочу сказать — спасибо. Поверьте, это очень важно. Хотел бы обратиться к вам с просьбой. Давайте сделаем город лучше! Давайте сделаем город краше! В меру своей возможности. Давайте украшать город. Давайте создавать новогоднее настроение. А мы постараемся сделать Ледовый городок, елку еще лучше, чем была в прошлом году, — поздравил собравшихся глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В номинации на «Лучший салон красоты в Нижнем Тагиле» были представлены «Кристина», Persona, а также студия эпиляции Алены Лобановой. Награда нашла своего победителя — Аллу Волчкову, которая создала студию «Кристина» 25 лет назад.
Lafayette, «Сантехмир», арт-салон «Палитра» — номинанты премии им. Столыпина. Победитель народного голосования — магазин одежды российских дизайнеров Lafayette.
Багетная мастерская салона «Палитра». Мы дарим радость людям, возможность творить. Пусть мы и не выиграли, но я благодарю всех, кто поддержал нас в голосовании, — сказала собственница салона Ольга Горшкова.
Из двух финалистов конкурса: фитнес-клуб «Халк» и спортклуб «Спарта», победу одержала первая организация.
В этой номинации было представлено наибольшее количество участников — четыре. Гончарная школа «Колокол», творческая мастерская «Про_традиции», арт-студия «Катя Рауш» и центр «Тагильский поднос» соревновались за звание победителя.
Я не буду говорить что сделал за время существования своего бизнеса, скажу только одно: уже с понедельника совместно с центром развития туризма Нижнего Тагила мы запускаем «Елку сюрпризов» для детей с ограниченными возможностями, — сообщил победитель конкурса, руководитель музейно-производственного комплекса «Тагильский поднос» Андрей Васильев.
Танцевальные студии «Юла» и KABLUKI представили самую подвижную номинацию конкурса им. Столыпина. Перед оглашением победителя подопечные центра KABLUKI подготовили для собравшихся небольшой сюрприз — танец. Оказалось, что именно в день проведения финала соревнований, коллектив студии празднует свое двенадцатилетие.
О премии я узнала случайно, когда позвонили организаторы и сказали, что жители города за нас голосовали и мы прошли в финал конкурса. Собственная мотивация помогает двигаться дальше и на следующий год снова попасть сюда. Мы делаем все качественно, с любовью и заботой о наших клиентах, — пояснила Дарья Овсянникова, основатель студии KABLUKI, которая и победила в этой номинации.
К номинации «Лучшее заведение общественного питания» тагильчане выдвинули лишь две организации — рестораны «Люди говорят» и «Ем Сам», который и стал победителем.
Детский развивающий клуб «Филлипок», ясли-сад «Радостное дитя», академия развития интеллекта AMAkids и креативный кластер «Самородок» заявили о себе на конкурсе предпринимателей Нижнего Тагила.
Нам позвонили организаторы конкурса и сказали, что тагильчане нас выдвинули на премию в категории образования, мы поняли — это точно успех. За что у меня огромная благодарность всем, кто поддержал нас в голосовании, — поблагодарила жителей города руководитель креативного кластера «Самородок» и победитель конкурса Екатерина Третьякова.
AutoVegas, Rich house и «Автокит» — номинанты премии конкурса им. Столыпина.
«Автокит» представлен на рынке Нижнего Тагила уже 20 лет. Мы занимаемся восстановлением автомобилей и спецтехники. На сегодняшний день занимаемся и восстановлением военной техники для участников СВО, делаем это на постоянной основе, — рассказал руководитель компании-победителя Александр Ветютнев.
Благодаря голосованию тагильчан в номинацию попали «Пангея», Тагилтурист и ставшая лучшей по версии тагильчан «Азбука мира».
Напомним, ранее министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков провел неформальную встречу с представителями бизнеса Нижнего Тагила и отметил, что в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, малое и среднее предпринимательство развивается стабильно.