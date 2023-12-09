Круглосуточный оперативный штаб следит за безопасностью на дорогах Урала в морозы

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В задачи штаба входит сбор оперативной информации, мониторинг ситуации на дорогах региона, а также оказание помощи всем водителям, оказавшимся в беде. В состав штаба включено руководство УГИБДД по Свердловской области и региональных подразделений, представители МЧС, городских дорожных служб и общественные деятели организации «Русская община».
Общественники принимают участие в патрулировании на участках дорог, сборе и передачи информации, связанной с возникающими у автомобилистов трудностями. На текущий момент усилены все стационарные посты и патрульные экипажи ДПС. Данные рекомендации выданы ФГБУ «Уральское УГМС».
Для того чтобы воспользоваться помощью на дороге, необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру телефона 112.
Напомним, аномальные морозы пришли в область в начале декабря и по прогнозам синоптиков закончатся не ранее 13 числа.
Из-за установившейся погоды в городах в Свердловской области происходят коммунальные аварии: в Нижнем Тагиле была затоплена только отремонтированная поликлиника на улице Окунева, через сутки недалеко от этого же места порыв трубы лишил жителей отопления и горячей воды в домах по нескольким улицам. Аналогичная авария произошла и в Верхней Салде.