Круглосуточный оперативный штаб следит за безопасностью на дорогах Урала в морозы

Из-за установившейся погоды в городах в Свердловской области происходят коммунальные аварии: в Нижнем Тагиле была затоплена только отремонтированная поликлиника на улице Окунева, через сутки недалеко от этого же места порыв трубы лишил жителей отопления и горячей воды в домах по нескольким улицам. Аналогичная авария произошла и в Верхней Салде.