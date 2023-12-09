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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Прокуратура обязала установить аппаратуру для слабослышащих в школе Верхотурья

Оборудование для слабослышащих установят в школе Верхотурья

9 декабря 2023, 07:13
Фото: Midjourney

Прокуратура обязала установить аппаратуру для слабослышащих в школе Верхотурья

После проверки прокуратуры в одной из школ Верхотурья установят необходимую аппаратуру для слабослышащих учеников.

В общеобразовательной школе №2 в Верхотурье прокуратура провела проверку, чтобы выяснить, как там соблюдаются права инвалидов. Результаты показали, что в помещении для проведения массовых мероприятий не была установлена звукоусиливающая аппаратура.

Между тем, индукционные петли очень важны для слабослышащих детей-инвалидов, потому что аппаратура может передавать голосовые сигналы без помех прямо на слуховой аппарат.

Сотрудники прокуратуры направили в иск в суд, чтобы образовательное учреждение устранило нарушение. Заявление было удовлетворено и по решению суда вступило в силу.

Напомним, после проверки прокуратуры ребенок, который получил травмы при драке в детском лагере, получил компенсацию.

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#Общество#Проверка#Прокуратура#Школа#Верхотурье#Нарушения#Глухие#Евгения Сафина
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