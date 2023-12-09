Оборудование для слабослышащих установят в школе Верхотурья

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В общеобразовательной школе №2 в Верхотурье прокуратура провела проверку, чтобы выяснить, как там соблюдаются права инвалидов. Результаты показали, что в помещении для проведения массовых мероприятий не была установлена звукоусиливающая аппаратура.
Между тем, индукционные петли очень важны для слабослышащих детей-инвалидов, потому что аппаратура может передавать голосовые сигналы без помех прямо на слуховой аппарат.
Сотрудники прокуратуры направили в иск в суд, чтобы образовательное учреждение устранило нарушение. Заявление было удовлетворено и по решению суда вступило в силу.
Напомним, после проверки прокуратуры ребенок, который получил травмы при драке в детском лагере, получил компенсацию.