Под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб

В результате водитель DAF, житель Пермского края, скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Мужчина за рулем «КАМАЗа» проживает в Курганской области, был трезв. Он пояснил, что ехал отвозить трактор в Красноуральск. Ехал со скоростью 50 километров в час, но прицеп начало заносить. Он пытался его выровнять, однако аварии избежать не удалось.