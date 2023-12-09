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Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб

9 декабря 2023, 06:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло под Нижним Тагилом

9 декабря на 146 км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло столкновение двух грузовиков. Один водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Авария произошла около 1.30. Прибывшие на место госавтоинспекторы выяснили, что водитель «КАМАЗа» вез на прицепе экскаватор. Он ехал из Екатеринбурга в сторону Серова. Мужчина выбрал небезопасную скорость, поэтому прицеп занесло и он столкнулся с грузовиком DAF, который ехал по встречке.

В результате водитель DAF, житель Пермского края, скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Мужчина за рулем «КАМАЗа» проживает в Курганской области, был трезв. Он пояснил, что ехал отвозить трактор в Красноуральск. Ехал со скоростью 50 километров в час, но прицеп начало заносить. Он пытался его выровнять, однако аварии избежать не удалось.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По факту ДТП проводится проверка. Выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно снег между полосами движения, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

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