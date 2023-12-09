Под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Авария произошла около 1.30. Прибывшие на место госавтоинспекторы выяснили, что водитель «КАМАЗа» вез на прицепе экскаватор. Он ехал из Екатеринбурга в сторону Серова. Мужчина выбрал небезопасную скорость, поэтому прицеп занесло и он столкнулся с грузовиком DAF, который ехал по встречке.
В результате водитель DAF, житель Пермского края, скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Мужчина за рулем «КАМАЗа» проживает в Курганской области, был трезв. Он пояснил, что ехал отвозить трактор в Красноуральск. Ехал со скоростью 50 километров в час, но прицеп начало заносить. Он пытался его выровнять, однако аварии избежать не удалось.
По факту ДТП проводится проверка. Выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно снег между полосами движения, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.