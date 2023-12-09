Поквартирный обход, беседы и памятки: к пенсионерам в Екатеринбурге пришла полиция

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Рейды прошли сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Пенсионеров старше 80 лет поквартирно обходили участковые, сотрудники отделов полиции, уголовного розыска и других подразделений УМВД.
Они рассказывали пожилым гражданам о распространенных видах мошенничества и давали советы, как не поддаться на уловки аферистов и не стать жертвами.
Так, например, нельзя впускать в квартиры незнакомых людей ни под какими предлогами. А при поступлении звонков с неизвестных номеров необходимо уточнять поступившую информацию у родственников. Кроме того, нельзя сообщать конфиденциальные данные.
Пенсионерам вручили памятки по профилактике мошенничества и разместили их на информационных стендах домов. В полиции Екатеринбурга отметили, что жертвами мошенников может стать любой человек, однако чаще всего потерпевшими становятся пожилые люди.
Напомним, в Нижнем Тагиле стоматолог лишилась 400 тысяч рублей, переведя их телефонным мошенникам. Аферисты действовали от имени Минздрава.