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Published Сегодня, 07:56

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Полиция Екатеринбурга обошла 1,8 тысячи пенсионеров и предупредила о мошенниках

Поквартирный обход, беседы и памятки: к пенсионерам в Екатеринбурге пришла полиция

9 декабря 2023, 07:56
Фото: 1MI

Полиция Екатеринбурга обошла 1,8 тысячи пенсионеров и предупредила о мошенниках

Массовый трехдневный рейд по профилактике мошенничества среди пенсионеров прошел в Екатеринбурге. Он охватил 1,8 тысячи пожилых людей.

Рейды прошли сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Пенсионеров старше 80 лет поквартирно обходили участковые, сотрудники отделов полиции, уголовного розыска и других подразделений УМВД.

Они рассказывали пожилым гражданам о распространенных видах мошенничества и давали советы, как не поддаться на уловки аферистов и не стать жертвами.

Так, например, нельзя впускать в квартиры незнакомых людей ни под какими предлогами. А при поступлении звонков с неизвестных номеров необходимо уточнять поступившую информацию у родственников. Кроме того, нельзя сообщать конфиденциальные данные.

Пенсионерам вручили памятки по профилактике мошенничества и разместили их на информационных стендах домов. В полиции Екатеринбурга отметили, что жертвами мошенников может стать любой человек, однако чаще всего потерпевшими становятся пожилые люди.

Напомним, в Нижнем Тагиле стоматолог лишилась 400 тысяч рублей, переведя их телефонным мошенникам. Аферисты действовали от имени Минздрава.

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#Общество#Проверка#Пенсионеры#Полиция#Мошенники#Рейды#Екатеринбург#Евгения Сафина
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