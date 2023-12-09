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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области до 13 декабря

Сильные морозы в Свердловской области закончатся не ранее 13 декабря

9 декабря 2023, 11:57
Фото: Midjourney

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области до 13 декабря

Синоптики предостерегают жителей Свердловской области о сохранении в регионе аномально низкой температуры окружающего воздуха в период с 9 по 13 декабря.

По сообщению специалистов ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до 40 градусов ниже ноля в восточной части региона и -23…-28 – в Горнозаводском округе.

Резкий спад температуры связан с активным влиянием антициклона, пришедшим в область. Безветренная погода создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, что особенно характерно для промышленных районов.

Специалисты службы рекомендуют усилить контроль за системами жизнеобеспечения в муниципалитетах, обеспечить дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей и усиленное дежурство на стационарных постах ДПС. Руководителям предприятий необходимо организовать контроль выполнения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Свердловская область#Температура#Температура воздуха#Погода#Штормовое предупреждение#Мороз#Аномальная температура#Екатеринбург
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