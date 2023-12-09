Сильные морозы в Свердловской области закончатся не ранее 13 декабря

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По сообщению специалистов ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до 40 градусов ниже ноля в восточной части региона и -23…-28 – в Горнозаводском округе.
Резкий спад температуры связан с активным влиянием антициклона, пришедшим в область. Безветренная погода создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, что особенно характерно для промышленных районов.
Специалисты службы рекомендуют усилить контроль за системами жизнеобеспечения в муниципалитетах, обеспечить дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей и усиленное дежурство на стационарных постах ДПС. Руководителям предприятий необходимо организовать контроль выполнения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.