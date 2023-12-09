Жителей Верхней Салды пришлось эвакуировать из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Например, в соцсетях появляются посты о замерзших трубах.
Хотела бы узнать, у многих замерзли трубы? На чердаке или в подвале?
У кого-то самостоятельно получалось решить проблему? Неизвестно сколько ждать помощи, — спрашивает жительница Верхней Салды в паблике «Доска правды. Салда».
Также горожане призывают обращаться на «горячую линию» прокуратуры по нарушению температурного режима в жилых домах и объектов социальной инфраструктуры на период аномальных морозов. Обратиться можно по телефонам: 8 (343) 376-82-61 и 8 (343) 377-54-41.
Во время, когда произошла авария на теплотрассе, температура воздуха на улице составляла -32 градуса. При работах на теплосетях была обнаружена вторая авария, поэтому коммунальщикам потребовалось дополнительное время.
На место выезжал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов. Он отметил, что состоялось совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а в квартирах жителей проводился мониторинг температуры.
До окончания проведения работ и безопасности салдинцев предусмотрели удобное временное размещение в школе-интернате № 17 и на базе лагеря «Лесная сказка», где есть условия для обеспечения горячим питанием, сна и отдыха, — написал Александр Маслов в соцсетях.
По его словам, на месте также работали сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры. Работы продолжались до 5.30 утра.
Напомним, в Нижнем Тагиле вечером 8 декабря также произошла серьезная коммунальная авария на Вагонке, которую до сих пор устраняют. Часть домов, оставшихся без отопления и горячей воды, была переведена на резервные линии.