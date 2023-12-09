Жителей Верхней Салды пришлось эвакуировать из-за коммунальной аварии

В Верхней Салде из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 8 домов

В ночь на 9 декабря в Верхней Салде в микрорайоне Народная Стройка произошла авария на теплотрассе. В результате 238 жителей из восьми домов остались без отопления. Салдинцы постоянно в пабликах жалуются на коммунальные службы, холод в квартирах и грязную воду.