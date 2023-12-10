А у вас сколько? Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,5 тысячи рублей

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Приведенные значения учитывают индексацию потребительских цен. Для сравнения, уровень средней заработной платы в 2022 году составлял 52 900 рублей. Жители уральской столицы зарабатывают 80 тысяч рублей в среднем.
При этом, по информации уральского управления Центробанка, показатель инфляции в 2023 году зафиксирован на отметке 5,85%. Данные приводятся по состоянию на сентябрь и включают в себя стоимость товаров и услуг.
Напоминаем, с 1 января 2024 года величина МРОТ будет установлена на уровне 19 242 рубля, что на 18,5% выше текущего размера минимального размера оплаты труда.