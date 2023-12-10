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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,5 тысячи рублей в 2023 году

А у вас сколько? Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,5 тысячи рублей

10 декабря 2023, 15:06
Фото: Midjourney

Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,5 тысячи рублей в 2023 году

Свердловскстат отметил рост реальных заработных плат у населения области в 2023 году. Согласно статистики, опубликованной ведомством, на 10% выросла средняя заработная плата у жителей региона. В среднем один житель области получает 61,5 тысячи рублей до вычета налогов.

Приведенные значения учитывают индексацию потребительских цен. Для сравнения, уровень средней заработной платы в 2022 году составлял 52 900 рублей. Жители уральской столицы зарабатывают 80 тысяч рублей в среднем.

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При этом, по информации уральского управления Центробанка, показатель инфляции в 2023 году зафиксирован на отметке 5,85%. Данные приводятся по состоянию на сентябрь и включают в себя стоимость товаров и услуг.

Напоминаем, с 1 января 2024 года величина МРОТ будет установлена на уровне 19 242 рубля, что на 18,5% выше текущего размера минимального размера оплаты труда.

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#Александра Логинова#Свердловская область#Деньги#Статистика#Зарплата#Мрот#Средняя зарплата#Екатеринбург
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